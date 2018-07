Cultura Sagunt a Escena comença al Port de Sagunt amb el Circ Gran Fele Un l'espectacle sense animals que fusiona el teatre, la dansa contemporània i les diferents disciplines circenses

ABC

@ABC_CValenciana VALÈNCIA Actualizado: 24/07/2018 14:55h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

El festival Sagunt a Escena, organitzat per l'Institut Valencià de Cultura amb la col·laboració de l'Ajuntament de Sagunt i la Diputació de València, comença la seua programació amb un espectacle de circ per a tots els públics i gratuït que forma part de la programació de l'Off Romà del festival.

Es tracta de l'espectacle 'Pla, Pla & Cia VK 331' del Circ Gran Fele, un espectacle protagonitzat per dos pallassos incansables, el senyor Pla, pallasso dinàmic, xicotet, surrealista i destrellatat, i l'altre senyor Pla, que és tot el contrari. Tres són les condicions que ha de tindre qualsevol espectacle de Pla, Pla & Cia: riure, riure i riure.

A banda dels senyors Pla, l'espectacle compta amb dos artistes més que delectaran amb actuacions d'equilibris i moltes altres habilitats. El seu principal objectiu serà sobreviure a les maldats del senyor Pla.

L'espectacle està interpretat per Rafael Pla Albiach, José Pla Albiach, Dayné Álvarez i Víctor Lafita.

Circ Gran Fele és una companyia valenciana de circ contemporani, mediterrani i vitalista. Un circ sense animals que fusiona el teatre, la dansa contemporània i les diferents disciplines circenses junt amb la millor música interpretada en directe.

Una companyia sòlida amb identitat pròpia, amb espectacles sempre diferents i poc convencionals, que reprenen la línia dels circs de principis del segle XX en què la il·lusió, la fantasia i la imaginació són les eines bàsiques per a aconseguir crear històries màgiques per a públics de totes les edats.

En 1973 Rafael Pla i José Pla debuten com a pallassos en nombrosos festivals infantils i, cinc anys després, en 1978 es produeix una remodelació en la seua companyia circense. Rafael Pla dirigeix la companyia Circ Gran Fele, com a autor, actor i pallasso, i José Pla assumeix les tasques d'organització i també actua com a pallasso.

Des dels seus inicis, aquests dos pallassos han creat actuacions paral·leles al Circ Gran Fele, en què els senyors Pla són els protagonistes d'un seguit d'aventures sense sentit, situacions surrealistes i culpables de rialles absolutament irreprimibles.

La qualitat de les actuacions d'aquest duo de pallassos ha estat reconeguda nombroses vegades i premiada amb guardons com ara el Premi Caleidoscopio de la Unió Europea o el Premi Max de les Arts Escèniques en la categoria de circ.

La programació de Sagunt a Escena continuarà el dia 26 amb l'actuació al Centre Cívic del Port de Sagunt de la companyia Atirofijo Circ, que representarà el seu espectacle 'A s'ombra'.