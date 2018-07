València Rozalén encapçala la iniciativa solidària «Corazonadas» dels Concerts de Vivers El cantant i guitarrista Rosendo arribarà a València en el marc de la seua gira de comiat

Els Concerts de Vivers de la Gran Fira de València encaren la seua recta final. Després de tres setmanes, amb 15 nits d’actuacions i més de trenta artistes sobre l’escenari, els Jardins del Reial es preparen per als últims quatre espectacles del festival.

Fins al pròxim dissabte, 28 de juliol, el recinte dels Concerts de Vivers acollirà la iniciativa solidària Corazonadas – Recuperem persones, dignitat i justícia social amb la presència de Rozalén, Christina Rosenvinge i Thaïs Morell; el madrileny Rosendo arribarà al Cap i Casal en la gira de comiat Mi tiempo señorías; els colombians Morat demostraran perquè són una de les bandes joves més importants d’Amèrica Llatina; i Icona Pop i Elyella posaran els ritmes més ballables per a tancar el cicle.

Imatge del cartell de Corazonadas - ABC

La vetllada solidària Corazonadas – Recuperem persones, dignitat i justícia social tindrà lloc aquest dimecres, 25 de juliol, amb les actuacions de les cantants Rozalén, Christina Rosenvinge i Thaïs Morell. Una part de la recaptació es destinarà al Projecte Papallona desenvolupat per l’Associació Àmbit, entitat que treballa des de l’any 1993 per a la reinserció i l’atenció integral de dones que estan o han passat per la presó. El mencionat projecte és una iniciativa pionera en Espanya que té com a objectiu implementar habitatges tutelats destinats a la inserció, recuperació i rehabilitació de dones preses i exrecluses amb problemes de salut mental greus. Són perfils amb un alt risc d’exclusió social que, a més, sofreixen una vulnerabilitat per raó de gènere.

En la vessant artística, el concert estarà encapçalat per María de los Ángeles Rozalén, una de les artistes més importants de la música espanyola actual. La gira de presentació del seu últim treball, Cuando el río suena, ha recorregut quasi tots els racons de l’Estat amb un gran èxit. També hi seran Christina Rosenvinge, que posarà de llarg el seu flamant àlbum, Un hombre rubio; i Thaïs Morell, cantant, guitarrista i compositora de bossa-nova, jazz i folk, nascuda a Curitiba (Brasil), però que va residir a València durant una llarga temporada.

Per últim, els assistents podran visitar els estands de més d’una dotzena d’associacions i entitats socials i feministes que s’instal·laran en el recinte per a l’ocasió. A més, el denominat Espai Dona acollirà un recital de poesia i performances amb la presència de Noelia Morgana, Mississippi, Salomé Castro, Catalina Isis i Iris Almenara, amb Ana Sánchez com a moderadora.

El cantant i guitarrista Rosendo Mercado és un dels noms més importants del rock urbà estatal que actuaran dijous, 26 de juliol. Es va iniciar en el món de la música a principis de la dècada dels 70 en el grup Fresa que, posteriorment, es va anomenar Ñu. Després de gravar l’àlbum de debut de la banda, Rosendo va crear Leño amb Ramiro Penas (bateria) i Chiqui Mariscal (baix), qui va ser substituït per Tony Urbano. Eixa formació va signar tres discos en estudi, amb composicions com “El tren”, “Sí señor, sí señor” i “Sorprendente”, i el mític single “Maneras de vivir”.

Imatge del cantant Rosendo Mercado - ABC

El primer àlbum en solitari del madrileny es va editar en 1985 amb el títol de Loco por incordiar, que també és una de les seues cançons més celebrades. Al llarg d’aquestes tres dècades, Rosendo ha publicat quinze àlbums d’estudi, cinc en directe i diversos recopilatoris. El seu últim treball, De escalde y trinchera, va veure la llum en juny de 2017.

El passat mes de març, el vocalista va anunciar la seua gira de comiat, batejada com Mi tiempo señorías... D’aquesta manera, el concert que oferirà el pròxim dijous, 26 de juliol, serà una de les últimes ocasions d’escoltar en directe temes mítics com “Agradecido”, “Flojos de pantalón”, “Pan de higo” o “Masculino singular”.

Malgrat que en l’acte de presentació dels Concerts de Vivers es va anunciar la presència de Boni, antic membre de Barricada, aquest no hi podrà actuar per problemes derivats d’una operació de càncer de laringe. Per aquest motiu, el concert comptarà amb un horari especial (obertura de portes a les 21:00; Rosendo actuarà a partir de les 22:15 hores).

La banda colombiana Morat, una de les noves sensacions del pop llatinoamericà, tornarà a València divendres, 27 de juliol. Aquests joves han aconseguit milions de seguidors gràcies a temes com “Mi nuevo vicio” (junt amb Paulina Rubio), “Cómo te atreves” o “Amor con hielo”, inclosos en el seu àlbum de debut, Sobre el amor y sus efectos secundarios (2016). En aquesta nova visita a la capital del Túria, el quartet oferirà les seues noves composicions, entre les quals destaquen els singles “Antes de los veinte”, “Cuando nadie ve” i “Punto y aparte”, publicats en les últimes setmanes.

Imatge de la banda colombiana Morat - ABC

Abans de l’actuació de Morat, la valenciana Mireia Vilar posarà en escena el seu pop lluminós inspirat en el realisme màgic. A més d’interpretar les cançons del seu primer disc, Madre salvaje, la vocalista sorprendrà el públic amb les seues creacions més recents.

Les sueques Caroline Hjelt i Aino Jawo van formar Icona Pop en 2009. Va ser després de coincidir en una festa a Estocolm, on es van adonar que compartien moltes aficions, també la música. D’aquesta manera, es van posar a composar juntes. Una de les primeres cançons que van escriure es va titular “Sheriff Came To Town On A Big Black Horse”, que han descrit com una barreja de Quentin Tarantino amb Sugababes. Posteriorment, en 2012, el duet es va convertir en un fenomen mundial gràcies al tema “I Love It”, amb la col·laboració de la cantant Charli XCX. Arran d’eixe èxit, Icona Pop es va traslladar als Estats Units, des d’on viatgen per tot el món per a interpretar singles de ritmes dance com “Someone Who Can Dance”, “Brightside” o “Girls Girls”.

Eixe dissabte, 28 de juliol, els madrilenys Elyella faran ballar al respectable amb la seua fusió de cadències electròniques, guitarres rockeres i melodies indie-pop. A més de les seues remescles, aquesta parella ha gravat temes propis com “Magic”, “This is Now”, “Get Away” i “Todo lo que importa”, enregistrat amb la col·laboració de Viva Suecia. El trio de música electrònica Nation i els Djs Inmir i Boccachico completaran aquesta gran festa dedicada a la música de ball que tancarà la programació dels Concerts de Vivers 2018.