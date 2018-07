Festes Revólver i La Unión posaran la música en el dia gran de les festes de Sueca Els dos grups mítics de la música espanyola actuaran el dissabte 8 de setembre en un concert gratuït al recinte fester

ABC

VALÈNCIA Actualizado: 27/07/2018 17:18h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

La localitat valenciana de Sueca suma al seu programa de fira i festes un cartell amb dos clàssics de la història de la música espanyola, Revólver i La Unión. Les dos bandes posaran la música en el dia gran de les festes de Sueca, és a dir, el dissabte 8 de setembre. Els concerts que se celebraran al recinte fester, a partir de les 23:30 hores, seran d'entrada lliure i gratuïta.

“Hem triat dos grups amb cançons que formen part de l'imaginari de més d'una generació. i és que ambdós han sabut adaptar-se al pas del temps. Tots hem cantat els seus temes” ha assegurat el regidor de Festes, Salvador Giménez, i ha afegit “a més, pensem que esta proposta, per a tots els públics, complementarà perfectament amb les sorpreses que ens guardem per al públic més jove”.

Carlos Goñi carrega el seu “Revólver” per al concert de Sueca. La banda arriba a la localitat amb la gira que va inaugurar el passat mes de febrer, #25AñosDeBásicoTour. La gira és un celebració de l'aniversari del seu disc “Básico I” que compleix 25 anys i que tants èxits els ha donat.

Serà una concert en format acústic on es repassen els temes de “Básic I”, un disc que sense dubte marca un abans i un després tant en la carrera musical de Revólver com en els concerts acústics “básicos”. I també sonaran alguns dels temes més mítics i cantats de la música espanyola com ara “El Dorado”, “San Pedro” o “El roce de tu piel”.

La Unión completarà el cartell de la vetllada. Al llarg de tres dècades, Rafa Sánchez, Luis Bolin i Mario Martínez han sabut ser fidels a este so que els va convertir en una de les bandes més importants del panorama musical espanyol dels huitanta i noranta.

Hip.Gnosis Mundo Tour és un nou pas avant, que a més ve facilitat per la creació, a la fi de 2012, del seu propi segell discogràfic. La Unión inicia una nova era i ens proposa un nou model per a les bandes de rock del segle XXI: participatiu, un col·lectiu creatiu d'artistes de diferents àmbits (musical, tecnològic i disseny, entre d'altres) units en un projecte. Com ells mateixa assenyalen “la forma canvia, l'essència es manté”.

Al concert no faltaran tampoc els èxits que van convertir-los en un dels grups de més èxit del panorama musical espanyol com ara “Lobo hombre en París” o “Vivir al este del edén”.

La nit no acabarà ací. El consistori ha programat també una sessió de la mà del discjòquei suecà Luis Bonías, que punxarà en el final de festa.