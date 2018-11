Cultura Restauren el llenç «La Inmaculada Concepció i els jurats de la Ciutat de València», de 1662 Es tracta d’un dels quadres més importants de la pintura barroca valenciana

La Regidoria de Cultura i Recursos Culturals ha iniciat el procés previ per a la restauració integral del quadre La Immaculada Concepció i els Jurats de la ciutat de València, realitzat l’any 1662 per Jeroni Jacint Espinosa, obra propietat de l’Ajuntament de València i una de les peces capitals de la pintura barroca valenciana i espanyola.

Un grup d’investigació dirigit pel professor d’Iconografia i Història de l’Art de la Universitat Jaume I, Pablo González Tornel, en col·laboració amb el Museu de Belles Arts de València, lloc on residix de forma temporal el quadre, iniciarà este procés impulsat per la Regidoria en el marc del projecte d’adequació del Museu Històric de València (MHV). Per a això, es disposa d’una subvenció de la Generalitat de 34.500 euros, que es destinarà a la realització d’una anàlisi històrica i tècnica i la elaboració posterior de propostes concretes de conservació de l’obra que serà competència de l’Ajuntament.

La iniciativa s’emmarca en el Pla de restauració del patrimoni que la regidora de Cultura, Gloria Tello, està impulsant per tal de posar en valor el ric patrimoni històric i artístic de la ciutat de València. Tal com ha explicat Tello, «el projecte d’adequació del MHV no solament passa pel redisseny i l’ampliació dels espais, sinó que la nostra intenció contempla també la restauració d’alguns dels seus fons més valuosos». De fet, ha destacat la delegada, «parlem d’un museu que alberga elements de notable importància històrica i patrimonial, i el nostre compromís ferm amb el patrimoni històric i artístic no podia deixar de costat una obra com esta que, a més, presenta un marcat caràcter municipalista».

La Immaculada Concepció i els jurats de la ciutat de València és un oli sobre llenç de 360 x 350 cm. Les grans dimensions del quadre i la seua atrafegada trajectòria, que l’ha fet mudar diverses vegades de residència, des de la desapareguda Casa de la Ciutat, al conjunt de la Llotja i, finalment, a l’Ajuntament, han afectat notablement el seu estat de conservació. Al llarg de la seua història, el llenç ha sigut objecte de diverses intervencions: entelats, neteges i restauracions parcials; l’última de l’any 2000, amb motiu de l’exposició antològica sobre Espinosa al Museu de Belles Arts de València. No obstant això, ni esta ni les actuacions prèvies han afrontat un estudi integral del quadre que conjumine la investigació històrica, l’anàlisi tècnica i material i la proposta d’una intervenció completa que n’assegure la correcta lectura, la conservació i la transmissió a la societat valenciana.

Estes són, precisament, els objectius del projecte que impulsa la Regidoria, que faran que, com ha explicat el professor Tornel, «la societat valenciana recupere una de les obres cimeres de la pintura del segle xvii i màxima expressió del municipalisme valencià». Hui mateix han començat les anàlisis i radiografies que permetran accedir al dibuix original del pintor davall dels pigments.

La Immaculada Concepció i els jurats de la ciutat de València va ser un encàrrec que els coprotagonistes de l’escena, els jurats de la ciutat de València, van fer a Jeroni Jacint Espinosa per a deixar constància de la seua decisió en pro de la doctrina de la Immaculada Concepció, un motiu plàstic i doctrinal que va experimentar un auge notable en el seu moment. A més, el marcat caràcter polític que també projecta la representació es constata no solament a través dels seus comitents, sinó també pel lloc on havia de ser exposada: la sala de juntes secretes de la Casa de la Ciutat.