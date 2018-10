Esports Raquel Landín i Hassane Aouchar guanyen el Circuit de Carreres Populars de la Diputació L'atleta gallega s'imposa en l'última prova a Xàtiva a Mª José Cano i obté la seua tercera victòria en el circuit provincial després dels seus èxits en 2012 i 2014

El Circuit de Carreres Populars de la Diputació de València s'acomiada de la seua vigésimoprimera edició amb la Pujada al Castell de Xàtiva, en la qual Raquel Landín es va acabar portant el triomf en categoria femenina després d'aconseguir la victòria en la capital de la Costera, per davant de Mª José Cano. Hassane Aouchar, que ja feia setmanes que tenia garantit el triomf, va cedir el primer lloc al seu company d'equip Khalifa Zharnoun, que finalment ha sigut segon en la general absoluta del circuit.

Luis Félix Martínez, del Cárnicas Serrano, completa el podium masculí, amb el seu tercer lloc en la carrera de Xàtiva. El local Ferrán Pérez, del Club Atletisme Xàtiva, es va portar el triomf de la categoria promesa; Xavi Pons, de Correliana, va vèncer en junior, just per davant del guanyador dels veterans B, Antonio Pérez Panero, de Cullera. Finalment, Vicente Úbeda va obtenir la primera posició entre els participants de la categoria Veterans C.

En dones, Mª José Cano aplega en segona posició i el podium de la ‘Pujada al Castell’ ho va completar María Ureña, del CA Xàtiva, que a més es va portar la victòria de la categoria promesa. Mª Carmen Torregrosa va ser la vencedora en Veteranes B; Alexa Giménez va guanyar en Juniors; Yolanda Soler va vèncer en Veteranes A; i Mª José Miguel va ser la primera en la seua categoria de veteranes C.

La ‘Pujada al Castell de Xàtiva’ va resultar, una vegada més, una molt agradable experiència per als al voltant de 800 participants que van prendre l'eixida. La pluja va aparèixer en diferents moments de la carrera però sense arribar a ser molesta i la capital de la Costanera va ser, com ja ens té acostumats, un perfecte colofó per al circuit degà de l'atletisme popular espanyol. Al Circuit de la Dipu de 2018 li queda solament la festa final, el pròxim 23 de novembre en la gala de lliurament de premis.