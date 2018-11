Alacant FGV organitza un any més una nova edició del concurs de dibuix «El teu TRAM al Nadal» Poden participar tots els xiquets i xiquetes que tinguen entre 3 i 12 anys del 9 de novembre al 7 de desembre

Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana torna a celebrar el seu tradicional concurs de dibuixos «El teu TRAM al Nadal» on s'han de relacionar el Nadal amb el servei de transport que presta TRAM d’Alacant.

Poden participar tots els xiquets i xiquetes que tinguen entre 3 i 12 anys. Hi ha cinc categories: 3-4, 5-6, 7-8, 9-10 i 11-12 anys. La participació està oberta tant de manera individual com per a grups.

On pots lliurar els dibuixos: els originals es poden lliurar a les estacions del TRAM d’Alacant i a les oficines d’FGV a Alacant, a l’estació de La Marina (avinguda de la Vila Joiosa, 2, Alacant).

Termini de lliurament: del 9 de novembre al 7 de desembre.

Tècnica que s’ha d’utilitzar: els participants poden utilitzar qualsevol tècnica artística en els seus originals.

Dades dels participants: els dibuixos hauran de portar al dors les dades del participant: nom, cognoms, edat, adreça postal, adreça electrònica i telèfon de contacte.

Jurat: els responsables de seleccionar els dibuixos guanyadors són treballadors d’FGV i professionals de la il•lustració i les arts plàstiques.

El mateix jurat seleccionarà un total de cinc dibuixos corresponents a cada una de les cinc categories. A més, es reserva la possibilitat de lliurar un premi o reconeixement de manera col•lectiva a una entitat, escola o associació que haja destacat per la seua participació.

Premis: els guanyadors rebran un lot de regals per determinar adaptats a les edats de cada un dels guanyadors.

Els dibuixos de tots els participants estaran exposats durant les festes nadalenques a l’estació de Luceros del TRAM d’Alacant.