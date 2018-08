Oci La música de Händel protagonitzarà el piromusical del Festival de Peníscola La Pirotècnia Peñarroja ha dissenyat un espectacle de vint minuts de durada en què es dispararan més de 500 quilos de pólvora

El Festival Internacional de Música Antiga i Barroca de Peníscola, organitzat per l'Institut Valencià de Cultura en col·laboració amb la Diputació de Castelló i l'Ajuntament de Peníscola, celebra este dijous 2 d'agost, a les 12 de la nit, a la platja Nord de Peníscola, el tradicional espectacle piromusical que anuncia la celebració d'aquest certamen que enguany celebra la seua edició número 23.

Enguany, i per tercer any consecutiu, la pirotècnia encarregada és Pirotècnia Peñarroja de la Vall d'Uixó, que oferirà un espectacle anomenat 'Luces del barroco', que combina una selecció d'obres de Georg Friedrich Händel amb efectes pirotècnics i lluminosos. Aquest espectacle piromusical, que dona pas cada any als concerts que formen part del programa del festival, reuneix a la platja Nord de Peníscola més de 100.000 persones.

Peñarroja ha dissenyat un espectacle de vint minuts de durada en què es dispararan més de 500 quilos de pólvora entre la platja i la muralla de Peníscola. Fins a huit operaris han treballat durant 2 dies en el muntatge d'un piromusical que té més de 3.500 efectes pirotècnics. En total, quasi tres ordres de tir per segon per a realçar la música d'un dels grans compositors del barroc.

Amb més de cent anys de tradició familiar, Peñarroja s'ha convertit per mèrits propis en una de les pirotècnies de referència de tot el país. Prova d'açò són els diferents premis i reconeixements que ha assolit al llarg dels últims anys en els certàmens més importants d'Espanya. És una de les pirotècnies que ha fet el salt internacional i també és pionera en la creació d'espectacles pirotècnics amb música en directe, així com en posar els efectes pirotècnics al servei de l'art i l'entreteniment, com ho demostra la seua habitual col·laboració amb la companyia Xarxa Teatre de Vila-real.

Després del piromusical, que fa de tret d'eixida del Festival de Música Antiga i Barroca i que té lloc després del primer espectacle, gratuït i per a públic familiar, se succeiran els set grans concerts de la programació d'enguany i una altra proposta per a famílies, el dia 6 d'agost.

Les entrades dels set grans concerts poden adquirir-se de manera anticipada a partir de l'1 d'agost. Tots els concerts de pagament tenen un preu individual de 12 euros. L'abonament dels set concerts costa 70 euros.