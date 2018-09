Cultura La Mostra Internacional de Pallass@s de Xirivella presenta un programa previ per al seu 25 aniversari La celebració del festival, declarat Festa d'Interés Turístic Provincial, tindrà lloc del 3 a l'11 de novembre

La Mostra Internacional de Pallassos i Pallasses de Xirivella, que cada novembre vist els teatres, carrers i places del municipi valencià amb el millor art de fer riure, realitzarà un ampli i variat programa d'activitats previ al festival per a retre homenatge al seu 25 aniversari. I tot açò per a compartir amb els espectadors, com explica el seu director Vicente González San Francisco (San Fran), “un quart de segle d'extens i fructífer camí apel·lant a l'humor per a connectar-se amb el públic infantil, familiar, juvenil i adult, a través d'espectacles de clown procedents de la geografia nacional i internacional”.

Del 15 al 27 d'octubre, Xirivella acollirà una oferta cultural i lúdica en la que la figura del pallasso brillarà amb llum pròpia a través d'una sèrie d'activitats dirigides a tot tipus d'espectadors. Esdeveniments, la majoria d'ells d'entrada lliure i gratuïta fins a completar l'aforament, que com destaca la regidora de Cultura de l’Ajuntament de Xirivella, Encarna Martí, comprendran “des de la representació d'espectacles, la projecció de documentals, la presentació de llibres, jornades de contacontes o un concurs de números clown, fins a tallers de risoterapia o un tren de la rialla per als més xicotets”.

La Mostra Internacional de Pallassos i Pallasses, premiada en 2016 per l’Associació Valenciana d’Empreses de Teatre i Dansa (AVETID), és un projecte cultural iniciativa de la Regidoria de Cultura de l'Ajuntament de Xirivella patrocinat per la Diputació de València, la Conselleria de Cultura de la Generalitat Valenciana i el Ministeri de Cultura.

La celebració de la 25a edició del festival, declarat Festa d'Interés Turístic Provincial, tindrà lloc del 3 a l'11 de novembre amb una atractiva programació d'espectacles que es realitzaran en distints espais de Xirivella. Muntatges molt variats que experimenten amb les tècniques del clown i les seues infinites possibilitats per a impregnar de bon humor i inculcar l'optimisme en el públic.