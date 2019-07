Música Miss Bolivia, Amparanoia, Tremenda Jauría, Tesa i Sés actuen en els Concerts de Vivers de València La iniciativa porta per títol «Fem ballar la revolució» per a visibilitzar les dones sobre els escenaris

Els Concerts de Vivers de la Gran Fira de València 2019 acolliran demà dissabte, 6 de juliol, l’espectacle Fem ballar la revolució. Aquesta iniciativa té com a objectius visibilitzar les dones sobre els escenaris i denunciar el biaix de gènere existent en les contractacions de les actuacions. Al llarg de la nit, el públic que s’acoste als Jardins del Realpodrà escoltar les cançons de Miss Bolivia, Amparanoia, Tremenda Jauría, Tesa i Sés. Així mateix, cal esmentar la participació de les Djs Miss Yuls i Catalina Isis, protagonistes de les festes del Poder Bimenstrual en la sala La Peligro de la capital del Túria. A més, es farà públic el nom de la banda guanyadora del concurs organitzat en el marc de la mateixa campanya i en el qual han participat 23 formacions.

Artistes

Miss Bolivia és un projecte musical que fusiona estils urbans com el rap, el dancehall, l’electro-reggae i el pop amb melodies tradicionals com la cúmbia. D’aquesta manera, combina la frescor i la provocació dels elements digitals amb la potència dels ritmes i elements originaris. Els seus tres discos -Alhaja (Sony Music, 2010); Miau (Sony Music, 2013) i Pantera (Sony Music, 2017)- també contenen una lírica incendiària i compromesa. Així, la cantant argentina crida a la presa deconsciència sobre els recursos naturals, la violència de gènere i els drets individuals, entre d’altres qüestions. Miss Bolivia arriba a València en el marc d’una gira europea que la portarà per Itàlia, Alemanya i Portugal.

La vocalista jaenesa Amparo Sánchez és un referent del mestissatge musical. Va ser en 1996 quan va crear Amparanoia, una formació que barrejava ritmes llatinoamericans (ranxeres, boleros, son) amb soul, rumba i reggae, entre d’altres gèneres. Poc després publicava el seu debut discogràfic, El poder de Machín (Edel Music, 1997), on va plasmar totes eixes influències. La seua experimentació musical va continuar en treballs com Feria furiosa (1999), Somos viento (2002), Enchilao (2003), La vida te da (2005) i el directe Seguiré caminando (2008), que va obrir una aturada temporal de quasi una dècada. Després de gravar alguns àlbums en solitari, Amparo Sánchez va reprendre el projecte Amparanoia amb el llarga durada El coro de mi gente (2017) i amb singles com “Vente pa Barna”, “No me olvides” i “La primavera”.

El col·lectiu madrileny Tremenda Jauría va irrompre en el panorama musical a principis del 2016 amb el disc Mordiendo. La seua aposta era enfortir lligams amb ritmes arribats des de l’altre costat de l’Atlàntic passats pel sedàs de les màquines: reggaeton, moombathon, electro-cúmbia i dembow. A més, manifestaven un compromís polític explícit amb cançons dedicades “a les gents que guerregen per a fer dels territoris espais per a la vida”. D’aquesta manera, la vocació pel ball i els missatges feministes i contra el capitalisme i el feixisme són la columna vertebral de discos com Cuentas pendientes (2017), Codo con codo (Propaganda pel fet, 2018) i IV, publicat el passat mes de febrer.

Imatge del grup «Tremenda Jauría» - ABC

La iniciativa Fem ballar la revolució també comptarà amb una artista valenciana. Es tracta de Tesa, rapera d’Almussafes que presentarà el seu segon disc, Rural (Halley Supernova), editat en març d’aquest any. Com ja va fer en el seu àlbum de debut, Al-Tesa (2017), la vocalista reivindica les arrels, la vida de poble i la igualtat entre dones i homes sense perdre l’esperit festiu. Musicalment, les bases oscil·len entre el hip hop, el reggaeton, la tecno-rumba i les sonoritats d’arrel valenciana. La producció d’aquest LP és obra de Mark Dasousa (Atomic Studio), qui ha treballat amb Aspencat, Zoo, Smoking Souls, Pupil·les i La Fúmiga, entre molts d’altres.

Finalment, Maria Xosé Silvar, coneguda amb el nom artístic de Sés, posarà de llarg els temes del seu últim disc, Rabia ao silencio (Altafonte Music, 2019). El títol està extret d’una de les cançons que interpretava el cantautor argentí Atahualpa Yupanqui (“Le tengo rabia al silencio”). En aquest treball, la solista ha seleccionat 12 temes folklòrics que van donar testimoni dels grans moviments socials del segle XX en la veu de Carlos Puebla, Víctor Jara, Mercedes Sosa o Zeca Afonso, entre d’altres. Per tant, es tracta d’una versió de Sés més acústica, íntima i directa respecte als seus treballs anteriors, on jugava amb el pop, el rock i el funk.

Escalfar l'ambient

Abans de les actuacions, les Djs Miss Yuls i Catalina Isis s’encarregaran d’escalfar l’ambient amb les músiques que sonen en les festes del Poder Bimenstrual de la sala La Peligro de València. Així mateix, s’ha de destacar que durant l’espectacle es donarà a conèixer la banda guanyadora del certamen Fem ballar la revolució. En aquest concurs, on les formacions havien de tenir almenys 50% de membres femenines, han participat 23 grups. Les finalistes per votació popular són: Maluks, Amazonians, Kuzu Cumbia, Vandoleras i Loretta’s.

Entrades a la venda

Les localitats per a l’espectacle Fem ballar la revolució dels Concerts de Vivers de la Gran Fira de València que se celebrarà demà dissabte, 6 de juliol, es poden adquirir en la web oficial del festival: www.concertsdevivers.com. Els tiquets tenen un preu de 15 euros més despeses de gestió.

Les portes del recinte s’obriran a les 19:00 i els horaris previstos per a les actuacions són els següents: Poder Bimenstrual, 19:00; Sés; 19:30; Tesa, 20:40; Amparanoia, 21:50; Miss Bolivia, 23:10; Tremenda Jauría, 00:30.

Els Concerts de Vivers són una iniciativa de l’Ajuntament de València amb la col·laboració de l’Associació de Promotors Musicals de la Comunitat Valenciana (MusicaProCV) i el patrocini d’Amstel.