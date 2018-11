Música Miquel Pérez i Maria Moreno fan un recorregut per la poesia valenciana en el nou disc «Sense meta ni rumb» Ausiàs March, Maria Ibars i Vicent Andrés Estellés són alguns dels escriptors escollits, junt amb composicions pròpies

El guitarrista, compositor i cantautor Miquel Pérez i la vocalista, clarinetista i flautista Maria Moreno presentaran el disc «Sense meta ni rumb» el pròxim dijous, 20 de desembre, en l’Espai Octubre de la ciutat de València. Ambdós són instrumentistes amb una llarga trajectòria i, en aquesta ocasió, han gravat set poemes d’escriptors valencians adaptats pel mateix Miquel Pérez i vuit composicions pròpies. A més, les melodies es converteixen en un viatge musical per estils com la bossa-nova, el flamenc, la cançó tradicional, el pop, la música mediterrània, el tango i la cançó d’autor.

El repertori escollit fa un recorregut per grans noms dels poetes i les poetesses valencianes de tots els temps. D’aquesta manera, comença en el segle XII amb els grans escriptors àrabs del Regne de València i la Corona d’Aragó (com Abu-Bakr at-Turtuixí de Tortosa) i segueix pel mestratge d’Ausiàs March, gran representant del Segle d’Or valencià del segle XV. També reben el seu homenatge les plomes de l’autora costumista Maria Ibars, filla adoptiva de Dénia; l’homenot de Burjassot Vicent Andrés Estelles; i altres més actuals com Josep Piera, Tomàs Llopisi Maria Josep Escrivà. Cadascuna de les composicions ha sigut elaborada d’acord amb l’esperit dels versos, amb la intenció d’apropar l’oient a les sensacions del seu creador i al seu temps.

En aquest projecte, Maria Moreno i Miquel Pérez s’han deixat portar pel plaer de barrejar les seues veus i les notes dels instruments que han tocat durant anys com a creadors i educadors. Així, han gaudit de cada moment alliberats de pors i expectatives. «Sense meta ni rumb» ha sigut enregistrat sota la producció del pianista Pau Chafer (Presuntos Implicados, Revolver, Tamara) i amb la participació del contrabaixista Lucho Aguilar (José Mercé, Chano Domingo, Perico Sambeat) i el bateria Edu Olmedo (Señor Mostaza, Quique González, Guille Dinnbier).

Els intèrprets Miquel Pérez Perelló ha desenvolupat la seua carrera al voltant de la interpretació del repertori clàssic per a guitarra i en la creació musical en diverses vessants. Ha treballat sobre l’obra de poetes com Ausiàs March (amb el disc Cants d’amor i de mort), Vicent Andrés Estellési Marc Granell. A més, és l’autor de la música original de l’espectacle Homer l’Odissea, interpretada pel grup Melodemodomies i el rapsoda Tomàs Llopis. S’ha de destacar la seua participació com a guitarrista en el projecte A un home que ve del poble ningú fa baixar la cara de Pep Gimeno Botifarra i Pau Chafer. També cal mencionar la seua faceta com a professor del Conservatori Superior de Música Joaquín Rodrigo de València i altres centres educatius valencians.

D’altra banda, Maria Moreno Marqués està titulada com a professora superior en les especialitats de Clarinet, Pedagogia, Musicologia i Harmonia, Contrapunt, Composició i Instrumentació, així com en l’especialitat de Cant i Solfeig, Transposició i Acompanyament pel Conservatori de València. En aquest centre va rebre el Premi d’Honor Final de Carrera de Clarinet i el Premi d’Harmonia. A més, ha cursat Magisteri Musical en la Universitat de València i el Grau Professional de Cant en el Conservatori José Iturbi de la capital del Túria. També té coneixements de jazz i música antiga. És autora de l’obra Abstrús, seleccionada per a ser interpretada en l’SGAE en el marc del cicle huihuihuimusica dedicat a la música contemporània.