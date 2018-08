Oci L'IVC presenta a la Filmoteca d'Estiu «Estiu 1993» en versió original amb subtítols en castellà Carla Simón, la directora, forma part d'una nova generació de cineastes catalanes que està triomfant internacionalment

ABC

La Filmoteca d'Estiu projecta el dimarts 21 d'agost, a les 22.30 hores, als jardins del Palau de la Música, el llargmetratge català 'Estiu 1993', de Carla Simón, en versió original amb subtítols en castellà. La pel·lícula podrà veure's també el dijous 22 d'agost.

Després de quedar òrfena, Frida, una xiqueta de sis anys, se'n va a viure amb els seus oncles en ple camp, lluny del seu món habitual. Mentre transcorre l'estiu, haurà de passar el dol i adaptar-se a la seua nova vida.

Carla Simón forma part d'una nova generació de cineastes catalanes que està triomfant internacionalment amb noves propostes i fórmules cinematogràfiques. Carla Simón va guanyar el Goya a la millor direcció novel amb una de les millors pel·lícules del 2017. 'Estiu 1993' és una pel·lícula honesta, commovedora i molt viva, amb una extraordinària interpretació de la xiqueta Laia Artigas.

Organitzada per l'Institut Valencià de Cultura, la Filmoteca d'Estiu és possible gràcies a la col·laboració de l'Ajuntament de València, que cedeix els jardins del Palau de la Música com a espai de les projeccions, el patrocini de Nedgia Cegas i la col·laboració de Cervesa Turia.

Les projeccions de la Filmoteca d'Estiu se celebren de dilluns a diumenge, excepte els dimecres, quan no hi ha sessió. La projecció s'inicia a les 22.30 hores i la taquilla s'obri a les 21.00 hores. El preu de l'entrada general és de 3,50 euros, i de 25 euros per a l'abonament de deu sessions.