Cultura L'art públic s'instal·la a la Universitat de València La Mostra és una iniciativa de pràctica artística inclosa en el programa del Festival de Benvinguda i pensada per a un espai públic com és el campus universitari de Burjassot

Fins al 31 d’octubre es pot visitar la XXI edició de la Mostra art públic / universitat pública al campus de Burjassot de la Universitat de València on participen els artistes Jorge Isla, David Cantarero Tomás, Estelle Jullian, Marina Iglesias, Yolanda Uriz Elizalde, Charlotte Bracho i del Col·lectiu Saïm (Sonia Tarazona, Alejandro Granero).

La Mostra art públic / universitat pública és una iniciativa de pràctica artística inclosa en el programa del Festival de Benvinguda i pensada per a un espai públic com és el campus universitari de Burjassot, amb l’objectiu de posar en comunicació la comunitat universitària amb el seu entorn, mitjançant les obres que els artistes han projectat específicament per a aquest campus.

Les set obres que integren aquesta exposició, organitzada pel Servei d’Informació i Dinamització (Sedi), amb la col·laboració del Vicerectorat de Cultura i Esport, són una proposta d’interacció entre els àmbits científic i artístic d’acord amb les bases d’una convocatòria anual que tria els millors projectes d’art visual de caràcter efímer i els premia amb 2.000 euros cadascun.

En art públic / universitat pública, qüestions relacionades amb l’ecologia, el paisatge natural i les lleis de la naturalesa serveixen com a preàmbul per a la reflexió d’assumptes quotidians com són la transmissió de coneixements, la contemplació de l’espai que ens envolta mitjançant els cinc sentits i la creació de noves formes de relacionar-nos amb l’espai.

A més enguany, per primera vegada s’intervé en l’interior del Museu d’Història Natural mitjançant una projecció i diverses intervencions en les vitrines on es farà visible com l’art s’apropia de la ciència per a incitar el pensament crític.

Els membres del jurat encarregat de fer la selecció de les obres per a la vint-i-unena edició han estat, Alicia Ventura, comissària independent d’exposicions i gestora cultural, Moisés Mañas, professor del Departament d'Escultura de la Universitat Politècnica de València, Norberto Piqueras, cap d’exposicions del Centre Cultural La Nau de la Universitat de València, i la comissària de la Mostra, Alba Braza.