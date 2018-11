Música Josele Santiago presenta Transilvania, el seu últim treball, en el Palau de la Música de València L’actuació forma part del cicle Rock, pop..., al Palau

El cantant Josele Santiago presentarà el seu últim treball, Transilvania (Altafonte, 2017), en la sala Rodrigo del Palau de la Música de València el pròxim dijous, 8 de novembre. La cita s’emmarca en el cicle Rock, pop..., al Palau, un projecte de l’auditori del Cap i Casal amb la col·laboració de l’Associació de Promotors Musicals de la Comunitat Valenciana (MusicaProCV) que té com a objectiu obrir l’esmentat recinte a altres públics i gèneres.

En aquest context, l’actuació del també líder de Los Enemigos arriba després de l’èxit de Sidonie, banda que va celebrar dues dècades de trajectòria sobre les taules de la Sala Iturbi del Palau. Un artista de dilatada trajectòria Després d’editar una dotzena d’àlbums amb Los Enemigos i convertir-se en una icona del rock estatal, Josele Santiago va signar el seu primer disc en solitari, Las golóndrinas etcétera (EMI), en 2004. Aquell treball va sorprendre perquè s’allunyava de l’estil dels madrilenys i per la producció de Nacho Mastretta.

Posteriorment arribarien Garabatos(Virgin, 2006), Loco encontrao (El Volcán, 2008) i Lecciones de vértigo (El Volcán, 2011), on la guitarra elèctrica recuperava el protagonisme. Ara fa un any, i amb Los Enemigos de nou en actiu, el vocalista va editar la seua última entrega en solitari: Transilvania. Amb les melodies i les lletres ja definides, Josele Santiago va donar forma a dotze composicions amb la companyia del productor i arranjador Raül Fernández ͞Refree͟ (Christina Rosenvinge, Kiko Veneno, Sílvia Pérez Cruz).

D’aquesta manera, unes cançons punyents i crítiques van créixer musicalment a partir de l’experimentació, però sense allunyar-se definitivament dels patrons del rock. Eixos temes, celebrats per la crítica com els millors del cantant, es podran escoltar a València el pròxim 8 de novembre. Les localitats per al concert de Josele Santiago es poden adquirir en la pàgina web oficial del Palau de la Música de València a través d’aquest enllaç. També estan disponibles en les taquilles de l’auditori. El preu dels tiquets és de 18 euros (més despeses de gestió).El cicle Rock, pop..., al Palau

Cal recordar que la segona edició del cicle Rock, pop..., al Palau es completarà durant les pròximes setmanes amb les actuacions de Soledad Vélez (15 de novembre), Candela Roots (24 de novembre) i Christina Rosenvinge (15 de desembre).