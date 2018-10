Cultura La Fira Valenciana de la Música presenta la programació professional completa de la sisena edició Hi haurà tallers per a aprofundir en aspectes relacionats amb la internacionalització, la fiscalitat o el màrqueting musical

La Fira Valenciana de la Música presenta la totalitat d’activitats professionals que es desenvoluparan a Castelló entre el dijous 8 i el diumenge 11 de novembre. Al voltant de 50 representants institucionals i agents implicats en el sector protagonitzaran taules de debat, tallers i Speed Meetings amb l’objectiu de prendre-li el pols a l’escena musical valenciana. D’aquesta manera, el Trovam! – Pro Weekend manté el seu objectiu de convertir la música en un factor clau per al progrés social, econòmic i cultural del territori.

Dijous, 8 de novembre: el present i el futur de la indústria musical

L’Auditori de Castelló obrirà les seues portes el dijous 8 de novembre a les 9 del matí per a portar a terme el procés d’acreditació dels i les assistents. Posteriorment, es farà l’acte oficial d’inauguració de la Fira Valenciana de la Música 2018 amb la presència de Vicent Marzà, conseller d'Educació, Investigació, Cultura i Esport de la Generalitat Valenciana; Amparo Marco, alcaldessa de Castelló; Verònica Ruiz, regidora de Cultura de l'Ajuntament de Castelló; Vicent Sales, vicepresident de la Diputació de Castelló i responsable de Cultura de la institució provincial; i Joan Gregori Maria, director del certamen.

Seguidament, en la primera taula de debat de la jornada s’analitzaran les perspectives de futur del sector musical. En aquest cas, els i les assistents podran escoltar les aportacions de Marga Landete, directora Adjunta de Música i Cultura Popular de l'Institut Valencià de Cultura de la Generalitat Valenciana; Laura Duran, representant de l’Acadèmia Catalana de la Música i directora del Festival Canet Rock; Edu Maura, portaveu de Cultura de Podem en la subcomissió de l’Estatut de l’Artista en el Congrés dels Diputats; i Empar Marco, directora general d’À Punt Mèdia (Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació).

Ja per la vesprada, es desenvoluparan tres tallers per a tractar aspectes específics de la realitat dels i les artistes. Així, Jesús Lumbreras -director de BI MUSIC (EUA), Rosembur (Colòmbia), Love Diversity (Espanya) i DVNAS España- abordarà la contractació internacional a Europa i Amèrica Llatina. D’altra banda, s’aprofundirà en el règim jurídic dels i les intèrprets de la mà de Juan Antonio Altés, professor titular del Departament de Dret del Treball i de la Seguretat Social de la Universitat de València. Per últim, Carmen Zapata, presidenta de MIM (Mujeres de la Industria de la Música), exposarà la situació de la dona en els escenaris i les oficines en un taller destinat als i les responsables de programació del circuit de la Generalitat.

El primer dia d’activitat de la Fira també acollirà les Jornades professionals de la Música d’Extremadura (MUM), un certamen incipient que en 2019 celebrarà la segona edició.

Divendres, 9 de novembre: projectes i ferramentes per al desenvolupament musical

La segona taula de debat del Trovam! – Pro Weekend versarà sobre els plans de futur per a la indústria musical. L’anàlisi d’aquestes perspectives serà responsabilitat de José María Nácher, de Music City València i professor titular d’Economia Aplicada de la Universitat de València; Maria Oliver, regidora de Patrimoni, Educació, Habitatge i Cultura de l'Ajuntament de València; Francesc Colomer, secretari autonòmic de Turisme; i Anna Espasa, tècnica de cultura de l’Ajuntament de Sollana i directiva de l’Associació de Gestores Culturals del País Valencià (AGCPV).

Els festivals de música també seran objecte d’estudi en la trobada de Castelló. Sergio Moreno, responsable de comunicació de Baltimore Producciones, Low Festival, Warm Up Estrella de Levante, Spring Festival, Fuzzville!!! i GetMAD!; Manuel Ángel López, fundador de Sympathy for the Lawyer i advocat especialitzat en la indústria musical; Albert Salmerón, president de l’Associació de Promotors Musicals (APM) i director de Producciones Animadas; i Sara Cano, periodista cultural de Castelló Plaza, enraonaran sobre aquests grans esdeveniments musicals.

Dos nous tallers es desenvoluparan al llarg de la vesprada del divendres, 9 de novembre. En primer lloc, Francisco Higón, professor titular del Departament d’Economia Aplicada de la Universitat de València, detallarà el règim fiscal de les professions de la música. D’altra banda, Oriol Ristol, Marketing Services Manager de l’empresa Ticketmaster, explicarà com optimitzar les ferramentes digitals per a la promoció musical.

Dissabte, 10 de novembre: presentacions oficials

La tercera jornada de la Fira Valenciana de la Música estarà dedicada a la presentació de diverses iniciatives culturals. David Hernández, director de la pàgina web Nomepierdoniuna, donarà a conèixer la publicació commemorativa del desé aniversari d’aquest servei imprescindible per a saber l’activitat cultural de les comarques de La Plana. També es presentarà la programació del festival emac.2019 de Borriana amb la presència de Vicent Granel, regidor de Cultura de l'Ajuntament de Borriana, i Vicent Tormo, director del certamen. Posteriorment, Maquel Amat, directora del Benicàssim Blues Festival, donarà detalls de la pròxima edició del festival que té lloc en l’esmentada localitat de la Plana Alta. També cal destacar la celebració de la reunió de la Federació Coordinadora de Muixerangues.

L’última taula de debat del Trovam! – Pro Weekend servirà per a parlar de la situació de la música en directe. Mònica Àlvaro, diputada de Compromís a les Corts Valencianes; Manuel Jiménez, president de Música Cruda i membre de l’Associació de Sales de Música en Directe (ACCES); i Méter Mano Rara, president de la Societat CA Blues de l'Alcora, conversaran sobre aquesta qüestió amb la presència dels periodistes Manuel Bosch (Nomepierdoniuna) i Javier Pérez (Ràdio Klara, Club de Amigos del Crimen).

Per últim, cal destacar que durant les jornades professionals es duran a terme speed meetings entre artistes, mànagers, programadors i productors. Ja han confirmat la seua presència Saül Herrero, regidor de Cultura de Benlloch; Voro Golfe, coordinador d’Escola Valenciana i responsable del festivals Feslloch i Benrock; Ernest Casals, de Flor y Nata Records; Luís González, de Ciudad Oasis; Meri Fernández, de Luup Records; Borja Boscà, de Borx Records i Amstel Art València; José Gimeno, de Play Producciones i encarregat de l’Espai Octubre Concerts de València; Inés Collarte, d’Entrebotones; i Lucía Simón, del Red Pier Fest de Castelló.

La Fira Valenciana de la Música està organitzada per l'Institut Valencià de Cultura de la Generalitat Valenciana en col·laboració amb l'Ajuntament de Castelló, la Diputació de Castelló i la Valencian Music Association (VAM!). La iniciativa forma part del programa de desenvolupament estratègic “Fes cultura” de la Generalitat Valenciana i compta amb el suport de l'Acadèmia Valenciana de la Llengua (AVL), d’À Punt Mèdia i de la Federació Valenciana de Municipis i Províncies. També hi participen altres organismes com ara l'Associació de Promotors de la Comunitat Valenciana (MusicaProCV) i l'Associació Valenciana de Sales de Música en Directe (En Viu!).