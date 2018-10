Infantil «Espanta la por! Per Tots Sants, monstres valencians» La Diputació de València presenta una àmplia programació per a adults i menuts, que es durà a terme des del 18 d’octubre fins a l’11 de novembre

La vicepresidenta de la Diputació de València, Maria Josep Amigó, ha presentat davant els mitjans de comunicació i a la Biblioteca d’Etnologia, la campanya “Espanta la por. Per Tots Sants, monstres valencians”. Junt amb Amigó, han participat en la roda de premsa Francesc Tamarit, director del Museu Valencià d’Etnologia; Empar Pons, directora de la Biblioteca; i Francesc Cabañés, cap de difusió, didàctica i comunicació del museu.

Aquest és el tercer any que s’organitza aquesta campanya, que ofereix una programació repleta d’activitats dirigides al públic adult i infantil, amb l’objectiu principal de reivindicar l’imaginari valencià de la por, així com fomentar la lectura de la literatura popular valenciana.

Personatges com el Butoni, l’Home del sac, les bruixes, la Tarasca, els donyets o el Drac del Patriarca, seran els protagonistes d’aquesta campanya, que arribarà, en aquesta edició, a més de 85 biblioteques o museus etnogràfics locals de tot el País Valencià, des de Vilafranca fins a Santa Pola. Gràcies a “Espanta la por! Por Tots Sants, monstres valencians”, l’imaginari valencià de la por pren el protagonisme per a valencianitzar el Halloween americà, que va arribar fa temps per a quedar-se.

La vicepresidenta, Maria Josep Amigó, ha volgut donar l’enhorabona al museu per posar en marxa aquesta campanya per tercer any consecutiu i ha destacat que “és una iniciativa fantàstica per a recuperar els nostres monstres per Tots Sants i fer el Halloween un poc més nostre”. Amigó ha informat que “ja són 85 les biblioteques i museus etnogràfics locals els que s’han adherit a aquesta campanya i és bonic que una iniciativa com aquesta supere els límits provincials per espantar la por i conéixer bé les nostres tradicions i llegendes”.

Per la seua banda, el director del Museu Valencià d’Etnologia, Francesc Tamarit, ha destacat que “Espanta la por és marca del museu, perquè és un exemple de diàleg entre la tradició i la modernitat, que posa en valor les tradicions valencianes des d’una perspectiva moderna per als ciutadans del segle XXI; però també és un projecte participatiu, que convoca als agents de desenvolupament cultural i els convida a participar del projecte; i perquè forma part del debat entre local i global, que fa que, en un món cada vegada més globalitzat, Espanta la por s’enfronte al truco o trato”.

Empar Pons, directora de la Biblioteca del Museu Valencià d’Etnologia, ha afirmat que “Halloween pot ser una bona oportunitat per a reivindicar la nostra por”. Pons ha volgut recordar que “la nit de Tots Sants era una nit en la qual els valencians i valencianes s’ajuntaven per a contar rondalles i històries de por”. La directora de la Biblioteca ha explicat que les tres potes del projecte són les activitats per a adults, les dirigides al públic infantil i les que es duran a terme fora de les instal·lacions del museu”. Ha recordat que són “85 biblioteques i museus locals, entre les quals destaquen les dues xarxes de biblioteques de les ciutats de València i Gandia”.

Per últim, el cap de difusió cultural, didàctica i comunicació del Museu Valencià d’Etnologia, Francesc Cabañés ha destacat que “l’objectiu és consolidar aquesta patrulla de monstres valencians i anar afegint cada any nous personatges”. Així, “es tracta de què els nanos reflexionen sobre la por i d’oferir als docents un rebost per a construir els seus propis recursos educatius per a l’aula”. Cabañés ha anunciat la creació de la col·lecció “Espanta la por”, “que editarà un conte sobre un dels monstres cada any” i que s’estrena amb “Marta i la Tarasca”.

La proposta gràfica de la campanya ha estat dissenyada per Andrés Marín Jarque, dissenyador i il·lustrador del Museu Valencià d’Etnologia i les imatges dels monstres són de Joel Miralles Meneses. En aquesta campanya col·laboren el SARC, la Subdirecció General del Llibre, Arxius i Biblioteques, l’Escola d’Art i Superior de Disseny de València i el Col·legi Oficial de Bibliotecaris i Documentalistes de la Comunitat Valenciana.