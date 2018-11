El dissenyador Dani Nebot firmarà el cartell i la imatge gràfica de les Falles de 2019 El comité de selecció ha destacat «la versatilitat, la professionalitat i l'extensa trajectòria» del artista

El dissenyador gràfic Dani Nebot serà l'encarregat de realitzar el cartell tradicional i la campanya gràfica de les pròximes Falles 2019 de València. Per quart any consecutiu, un jurat format per diferents associacions del sector del disseny i la il·lustració ha sigut l'encarregat de seleccionar la imatge i el cartell final per a la festa gran de València.

El regidor de Cultura Festiva, Pere Fuset, ha explicat que ha sigut el quart any consecutiu amb una crida oberta a professionals per a garantir una imatge gràfica de qualitat i professional per a promocionar les Falles, una festa que és Patrimoni Cultural Immaterial de la Humanitat. «Estem, sense cap dubte, davant un dels grans referents del disseny valencià. Dani Nebot és garantia de qualitat i un professional molt admirat i reconegut que ara estarà al servei de la festa de les Falles amb una campanya global que acompanya la festa en totes les seues manifestacions i que, com ja hem fet els últims anys, promocionarà la festa també internacionalment», ha afirmat Fuset.

Dani Nebot ha sigut el candidat triat pel comité de selecció donada «la seua gran versatilitat i professionalitat acreditada per una extensa trajectòria». Exercix com a professional des de 1973 desenvolupant projectes de disseny gràfic, disseny de producte i investigació visual. És membre fundador de diversos grups (Nuc, en 1972; Disseny Valencià, en 1973; Enebece, en 1981; La Nave, en 1984, i ADCV, en 1985) i la seua trajectòria s’ha vist regada per reconeixements de prestigi com ara el Premi Nacional de Disseny (1995), el Mestre Fad (2008), la Medalla de Belles Arts (2008) i el Premi Generalitat Valenciana (2018).

El procés d’este any ha contemplat una dotació pressupostària de 4.500 euros, la mateixa que l’any passat, quan es va incrementar un 12,5 per cent respecte a 2016 i un 50 per cent respecte a 2015. Una quarantena de candidatures han respost a la crida oberta a professionals (l’any passat en varen ser 28).

«Tornem a vore incrementada la xifra de candidatures, com ja va passar l’any passat, el que demostra que el sector veu amb bons ulls la fórmula impulsada per la Regidoria de Cultura Festiva en este mandat», ha destacat Fuset, qui ha agraït la participació i l’interés de totes i tots els professionals i estudis que han participat en el procés «per contribuir perquè les Falles continuem caminant cap a una comunicació excel·lent».

Les bases del procés, consensuades amb diverses associacions professionals del sector, han comptat amb un comité de selecció amb representants triats per eixes mateixes associacions. Així, a proposta de l’Associació de Dissenyadors de la Comunitat Valenciana ha estat present Carles Andreu de Vibra; per l’Associació Professional d’Il·lustradors de València ha participat en la tria Paula Pérez Lanuza i a proposta de l’Associació d'Empreses de Comunicació Publicitària de la Comunitat Valenciana també ha estat present al jurat Ismael Ledesma. A més, al comité de selecció, juntament amb Fuset, hi ha participat el secretari general de Junta Central Fallera, Ramón Estellés, i les integrants de Yinsen Studio, Lorena Sayavera i María Pradera, responsables de la imatge gràfica de les Falles d’enguany.