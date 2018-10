Política La Diputació de València i Transparència treballen en la prevenció de males pràctiques en l’Administració El conseller Manuel Alcaraz i el president de la corporació, Toni Gaspar, han coordinat polítiques conjuntes, com l'ús del nou Sistema d'Alertes de la Generalitat al costat dels ajuntaments

El president de la Diputació de València, Toni Gaspar, s'ha reunit aquest dimarts amb el conseller de Transparència, Responsabilitat Social, Participació i Cooperació, Manuel Alcaraz, per a avançar en la coordinació de polítiques conjuntes destinades a la prevenció de males pràctiques en l'Administració pública.

Gaspar ha destacat que la coordinació i col·laboració entre institucions és “una qüestió obligatòria que no solament aconsegueix al que es refereix a Diputació i Generalitat, sinó a tot el que ens competeix en relació als ajuntaments”. El president de la corporació provincial ha assenyalat que la Conselleria “disposa de moltes eines i iniciatives i en aqueixa línia seguirem treballant des de la Diputació per a ajudar a millorar en transparència en l'àmbit local”.

Per la seua banda, Manuel Alcaraz s'ha referit després de la trobada a l'actualització de la col·laboració en matèria de transparència “a través d'un conveni que permeta aplicar el Sistema d'Alertes Primerenques de la Generalitat en la Diputació, per a la prevenció de riscos i males pràctiques”. Aquest nou sistema forma part de la Llei d'Inspecció General de Serveis, que previsiblement s'aprovarà aquest dimecres en Les Corts, i que suposa un pas més per a atallar possibles actuacions reprovables en l'Administració mitjançant l'encreuament de dades.

Presa de contacte

La trobada ha suposat una primera presa de contacte entre els representants d'ambdues institucions en el qual s'han tractat temes d'interès comú, com la col·laboració en matèria de cooperació en aquells casos de crisi humanitària, així com en temes relacionats amb la transparència.

Alcaraz ha valorat de forma positiva aquesta trobada que ha qualificat de “fructífer” i ha destacat la importància de que “es mantinguen unes relacions fluïdes” entre ambdues institucions.

Per al president de la Diputació de València, aquesta trobada “és un pas més en la col·laboració i en la coordinació institucional”. Gaspar ha insistit que “anem a seguir treballant en matèria de transparència entre ambdues institucions i en tot allò que ens competeix en relació a la tasca conjunta amb els ajuntaments”.