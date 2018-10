Cultura La Diputació recupera la memòria de Luis Vives per afrontar els reptes del segle XXI La corporació organitza del 24 al 26 d'octubre el seminari on els pensaments de l'històric filòsof valencià seran protagonistes en la seu de Plaça Manises

ABC

@ABC_CValenciana VALÈNCIA Actualizado: 22/10/2018 11:53h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

La Diputació de València aposta per recuperar la filosofia i l'esperit crític, en concret el de l'humanista valencià Luis Vives, sobre el qual versarà el seminari organitzat per la corporació provincial entre el 24 i el 26 d'octubre. La jornada ‘Luis Vives d'estudis europeus’ pretén aprofundir en la memòria del filòsof i pedagog amb l'objectiu d'afrontar els reptes que planteja el segle XXI, amb els pensaments de Vives com a punt de partida.

Aquestes jornades, on se cerca comprendre la relació entre les idees i la història combinant tradició i innovació, se celebraran pròximament en les ciutats de Torí, Lovaina i Opole, en el marc del projecte europeu per a l'impuls i transformació constitucional de l'Europa del present segle.

A aquest efecte s'ha creat un consorci constituït inicialment per diferents entitats europees d'Espanya, Itàlia, Bèlgica i Polònia, que participarà en diferents programes i accions finançades per la UE, on s'inclou aquest seminari, per a dur a terme el seu objectiu de reorientar a la societat de cara als reptes futurs que es plantegen a través d'una correcta combinació de tradició i idees innovadores.

Les jornades ‘Luis Vives d'estudis europeus’ acolliran una sèrie de conferències i taules redones en les quals participaran professors i experts que analitzaran la filosofia i escrits del filòsof valencià nascut en 1493. Entre altres temes, hi ha programades conferències com la dedicada a Torí, ciutat de filòsofs, o sobre el pragmatisme a Europa.

El seminari, que es presentarà en els patis gòtics de la corporació provincial i es desenvoluparà en el pati de la Scala i el Saló de Reines de la Diputació de València, va dirigit a alumnes i professors d'Humanitats i Ciències Socials i, especialment, a la societat civil en el seu conjunt en un moment de crisi dels valors i constitució d'Europa.

L'assistència al seminari requereix inscripció prèvia en l'enllaç http://web01.dival.es/seminarioluisvives/ o via telefònica cridant al número 96 388 31 30.