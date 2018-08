Igualtat El nou curs arrancarà en la Universitat de València amb una iniciativa per a fomentar la igualtat de gènere Les primeres setmanes de setembre es realitzaran sessions d’acollida als divuit centres on es projectaran vídeos explicatius del valor de la igualtat

‘Benvolguda en igualtat’ és un projecte de la Unitat d'Igualtat amb què arrancarà les activitats al setembre de 2018 i que es defineix com una conjunt d'activitats per apropar al nou estudiant als recursos amb què compta relacionats amb la igualtat d'oportunitats entre dones i homes i amb la prevenció de la violència de gènere.

Sessions d'acollida en centres, els monòlegs de Pamela Palenciano als tres campus i una jornada formativa amb ponents especialitzades en coeducacó són els tres continguts d'aquest programa subvencionat per l'Instituto de la Mujer i que arrancarà el proper 3 de setembre amb les presentacions d'uns vídeos de sensibilització sobre la igualtat de gènere en les sessions d'acollida dels 18 centres de la nostra Universitat.

A partir del 3 de setembre, en les sessions d’acollida que prepara cada centre, hi haurà un apartat específic per presentar la Unitat d’Igualtat amb unes píndoles audiovisuals preparades per a l’ocasió.

Durant les dues primeres setmanes de setembre es realitzaran les sessions d’acollida als divuit centres de la Universitat de València on es projectaran els vídeos explicatius de la importància del valor de la igualtat en la Universitat de València.

Els dies 18 i 19 de setembre es presentarà el monòleg ‘No solo duelen los golpes’, de Pamela Palenciano. Una sessió de contingut lúdic, amb entrada gratuïta però aforament limitat i que incideix de ple en la prevenció de la violència de gènere en l’alumnat més jove. Les dates són:

Campus de Blasco Ibáñez

Dia 18 de setembre, de 18:00 20:00 hores. Aula Magna de la Facultat de Filosofia i CC de l’Educació

Campus de Burjassot

Dia 19 de setembre de 11:00 a 14:00 hores. Saló d’Actes de la Biblioteca “Eduardo Boscá”

Campus de Tarongers

Dia 19 de setembre de 17:00 a 20:00 hores. Saló d’Actes de la Facultat de Ciències Socials

El programa “Benvinguda a la Universitat de València per a la Igualtat” finalitzarà amb la jornada “Universitat Lliure de Violència Masclista” que tindrà lloc el 16 d’octubre a partir de les 17 hores al Paranimf de la Universitat de Valencia, a La Nau Centre Cultural i comptarà amb la conferència de Marian Moreno Llaneza, professora de secundària, experta en coeducació i autora de "Escuelas Libres de Violencias Machistas", Kika Fumero, professora de secundaria i dedicada fonamentalment a la formació del professorat en temes com la coeducació, a la diversitat afectiu-sexual.

Integrant de l’Observatorio Coeducativo LGTBI, una representant de Fil a l'Agulla, cooperativa integrada per sis dones que tenen com a objectius acompanyar processos de presa de consciencia.

En aquests moments porten a terme diversos plans municipals de coeducació de Barcelona i la seua àrea metropolitana, Mercedes Sánchez Vico, doctora en Sociologia per la Universidad Pablo de Olavide i Llicenciada en Ciències Polítiques i Sociologia per la Universitat de Granada.

A més, té una amplia experiència com a formadora en coeducació i Rosa Sanchis, professora de secundària a l’IES Isabel de Villena i experta en gènere i coeducació.