Oci Cultura inicia les visites subaquàtiques al jaciment arqueològic Bou Ferrer de la Vila Joiosa Aquesta oportunitat única oferix la possibilitat de contemplar una nau mercant de més de 30 metres, que va naufragar entre els anys 64 i 68

La VI campanya de visites a les excavacions arqueològiques subaquàtiques al derelicte Bou Ferrer han començat aquesta setmana gràcies al projecte que han promogut la Generalitat, la Universitat d'Alacant, l'Ajuntament de la Vila Joiosa, el Club Nàutic i el centre de busseig Ali-Sub.

El jaciment arqueològic Bou Ferrer és l'únic que es pot visitar a Espanya sota l'aigua i les visites ofereixen l'oportunitat única de contemplar una nau mercant amb una eslora de més de 30 metres, que va naufragar entre els anys 64 i 68, i que transportava més de 200 tones de mercaderies entre àmfores de salsa de peix i lingots de plom marcats amb el segell de l'emperador Neró.

Cultura de la Generalitat ha d'autoritzar el busseig i només el pot realitzar dins del projecte qui acredite que la pràctica de busseig esportiu amb les titulacions exigides. Es necessita reserva prèvia i sempre l'ha d'acompanyar personal rècnic que dirigeix la immersió.

Les visites es fan els dissabtes i els diumenges, si les condicions meteorològiques ho permeten, del 4 d'agost al 30 de setembre, en grups de 10 bussejadors. Es poden prendre fotografies i imatges de vídeo per a ús personal, mai amb finalitats comercials ni per a difusió en mitjans de comunicació o xarxes socials sense autorització explícita.

No es pot tocar

Durant la immersió no es permet recolzar-se, agafar o manipular material arqueològic del derelicte per a evitar danys a les peces i la pèrdua o l'alteració de dades científiques. No es pot tocar el buc de fusta del vaixell ni les àmfores del carregament, que són les mateixes que es troben a Vilamuseu.

L'any passat la Unesco va decidir incloure el jaciment Bou Ferrer en el Registre de Bones Pràctiques de Salvaguarda de Patrimoni Cultural Subaquàtic pels excel·lents treballs d'investigació del jaciment i per les labors de divulgació.

A més, es va valorar incloure com a exemple de bones pràctiques les visites que es poden dur a terme en el jaciment sota la supervisió d'especialistes en arqueologia, l'exhibició de les peces excavades en diferents museus i exposicions, així com la difusió del jaciment en conferències i congressos.

El derelicte romà Bou Ferrer es troba naufragat a 25 metres de profunditat i a escassos 1.000 metres de la costa, enfront de les platges de la Vila Joiosa. Les campanyes d'excavacions han tret a la superfície 230 àmfores de les més de 2.000 que transportava el derelicte, que també portava a la bodega lingots de plom amb una càrrega de fins a 5 tones.