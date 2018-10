Educació El Consorci de Museus acosta l'art als més xicotets a través de la literatura infantil En els laboratoris de lletres i imatges podran participar amb entrada gratuïta els xiquets de 5 a 12 anys en el Museu d’Art Contemporani d’Alacant

Els laboratoris de lletres i imatges, impulsats per el Consorci de Museus de la Comunitat Valenciana, són un camp d’aprenentatge i descobriment i una oportunitat per donar a conéixer llibres de gran qualitat, tant pel que expliquen pel com ho expliquen. No és fàcil definir-los perquè justament busquen sorprendre i trencar motlles.

En un horari de d’11:00 a 12:30 hores, els xiquets de 5 a 12 anys podran participar els laboratoris, que tenen lloc en el Museu d’Art Contemporani d’Alacant (MACA) i són d'entrada gratuïta (prèvia inscripció en el 965 213 156 de 9:00 a 14:00 hores o bé enviant un correu a inscripciones@maca-alicante.es).

Les pròximes sessions tindran lloc:

27 d’octubre: L’A és un triangle i l’O un cercle. Geometria i síntesi. (Inscripció a partir del dilluns 22 d’octubre).

24 de novembre: L’H error. Assaig i error en els processos creatius. (Inscripció a partir del dilluns 19 de novembre).

22 de desembre: Imatges que expliquen. Còmic, dibuix i narrativa. (Inscripció a partir del dilluns 17 de desembre).