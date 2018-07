Concerts de Vivers: arriben les actuacions de Rubén Blades, Dub Inc, Beret, Iván Ferreiro i Los Secretos Els valencians Zoo, JazzWoman, Arkano i Joe Pask també seran protagonistes

Els tradicionals Concerts de Vivers encaren la seua segona setmana. Després de l’èxit aclaparador d’Izal, la festa balcànica d’Emir Kusturica and the No Smoking Orchestra, la sensibilitat dels Poetes del Rock i la vitalitat de The Cat Empire, el públic podrà gaudir d’altres cinc concerts durant els pròxims dies. Cal recordar que les actuacions s’emmarquen en la programació de la Gran Fira de València.

Esta cita més que centenària organitzada per l’Ajuntament de València inclou desenes d’activitats de tot tipus perquè habitants i visitants gaudisquen de l’estiu a tots els barris del Cap i Casal. Al llarg de les pròximes jornades, les persones que s’apropen als Jardins del Reial podran escoltar cinc propostes amb coordenades sonores molt diverses: Rubén Blades posarà els ritmes llatins amb l’orquestra de Roberto Delgado; Dub Inc fusionarà reggae i dancehall amb músiques àrabs i del món; Beret encapçalarà la nit PerVERSOS, dedicada al rap; Iván Ferreiro interpretarà els temes de Casa; i Los Secretos celebraran quatre dècades damunt dels escenaris.

Dimarts, 10 de juliol: Rubén Blades amb Roberto Delgado

El panameny Rubén Blades és una de les referències ineludibles a l’hora de parlar de l’evolució dels ritmes afrollatins. En la dècada dels 70 es va instal·lar a Nova York, on va començar a treballar en el segell Fania i va entrar en contacte amb Pete Rodríguez, Ray Barretto i, sobretot, Willie Colón. Autor de temes fonamentals com «Pedro Navaja», «El cantante» o «Desapariciones», l’any passat va anunciar el seu comiat de la salsa en directe amb l’objectiu de reprendre la seua carrera política. Així, Rubén Bladesestà de gira amb el seu compatriota Roberto Delgado i la Salsa Big Band. Es tracta d’una col·laboració molt fructífera: el disc Medoro Madera es va publicar el passat mes de maig i Salsa Big Band va aconseguir un Premi Grammy en 2017 com a millor àlbum de música llatina i tropical.

Dub Inc - ALEXIS RIEGER

Dimecres, 11 de juliol: Dub Inc, Zoo, Sara Hebe i JazzWoman

Màxims exponents de l’escena alternativa francesa, Dub Inc arribarà a València dimecres, 11 de juliol, per a posar en escena el seu còctel sonor elaborat amb reggae, dancehall, rap o ritmes del món. En les seues lletres fan servir el francés, l’anglés i el cabilenc, una llengua berber. En actiu des de fa més de vint anys, sempre han defensat la importància del mestissatge. En la seua discografia destaquen treballs com Diversité(2003), Hors Controle (2010) i So What (2016) i han col·laborat amb artistes com Tiken Jah Fakoly, Skarra Mucci, Naâman, Tarrus Rileyo Ky-Mani Marley.

Eixa mateixa nit, els gandiencs Zoo tornaran a xafar l’escenari dels Concerts de Vivers després de la seua actuació en 2017. La banda ha estat en bona part de la geografia espanyola i europea gràcies a la seua barreja de hip hop, ritmes electrònics i lletres de denúncia social. Si l’any passat van presentar el disc Raval, ara posaran de llarg temes com «Robot» i «Omertà», que formaran part del seu pròxim single. Per últim, l’argentina Sara Hebe fusionarà rap i ritmes llatinoamericans i JazzWoman interpretarà les cançons del seu àlbum de debut, Bagheera, amb el col·lectiu local Periferia Norte.

Dijous, 12 de juliol: PerVERSOS amb Beret, Arkano i Zetazen

L’espectacle PerVERSOS tindrà lloc el pròxim dijous, 12 de juliol, i ajuntarà tres de les veus més importants de la nova fornada de la música urbana en castellà: Beret, Arkanoi Zetazen. Cal tenir en compte que les seues cançons i els seus vídeos sumen milions d’escoltes i visualitzacions.

El sevillà Beret es va criar musicalment en el rap, però no té por a introduir altres sonoritats provinents del pop, el reggae i el dancehall. Amb tres discos en el mercat, acaba d’editar la cançó «El mundo es suyo», pertanyent a la banda sonora de la pel·lícula del mateix títol. D’altra banda, l’alacantí Arkano demostrarà les seues habilitats per a la improvisació i el freestyle, quelcom que el va portar a guanyar la Red Bull Batalla de Galls de 2009, quan tan sols tenia 15 anys. Així mateix, en 2016 va batre el Rècord Guinness per rapejar de forma ininterrompuda durant 24 hores, 34 minuts i 24 segons. Actualment, presenta el seu primer llarga durada, Bioluminiscencia. El cartell es completarà amb el madrileny Zetazen, autor de l’àlbum Elegant Pain i del flamant single «Miénteme».

Divendres, 13 de juliol: Iván Ferreiro i Joe Pask

Els Jardins del Reial rebran la visita del cantant Iván Ferreiro divendres, 13 de juliol. Creador de Los Piratas a finals de la dècada dels 80, el gallec va iniciar la seua carreraen solitari en 2005 després de deixar la seua veu en cançons tan recordades com «Años 80», «Promesas que no valen nada» o «Mi matadero clandestino». Ara, el músic segueix amb la gira de l’àlbum Casa, publicat a finals de l’any 2016 i rebut pel públic i la crítica com un dels seus millors treballs. Malgrat el temps que ha passat des de la publicació del disc, el vocalista ha explicat que el repertori ha anat creixent amb el temps. A més, Iván Ferreiro podria incloure en el seu setlist les composicions que ha escrit per a la sèrie de televisió Fariña i alguna versió de Golpes Bajos, banda a la qual dedicarà el seu pròxim llançament.

En esta ocasió, l’artista convidat serà el valencià Joe Pask. Este cantant alcoià va editar el seu primer llarga durada en març. El disc, titulat Salt, està farcit de sonoritats americanes, amb reminiscències del rock i el folk, i va comptar amb la col·laboració de Senior, líder del Cor Brutal. Dissabte, 14 de juliol: Los Secretos La mítica formació Los Secretos ha escollit nou ciutats de l’Estat per celebrar el seu 40é aniversari amb la gira Una vida a tu lado. Una d’eixes localitats és València, on el grup actuarà el dissabte, 14 de juliol.

Cartell de Los Secretos a València - ABC

Els assistents al concert podran corejar temes que ja formen part de la història del pop espanyol com «Déjame», «Agárrate a mí, María», «Échame a mí la culpa», «Por el bulevar de los sueños rotos» o, com no, «Pero a tu lado». En esta ocasió, el cantant i guitarrista Álvaro Urquijo, membre fundador de la banda amb els seus germans Javier i el desaparegut Enrique, estarà acompanyat pel guitarrista Ramón Arroyo i el teclista Jesús Redondo, que formen part del grup des de meitat de la dècada dels 80. La formació es completa amb el baixista Juanjo Ramos i el bateria Santiago Fernández. Entrades a la venda Les localitats per a tots els Concerts de Vivers es poden adquirir en la pàgina web del festival: www.concertsdevivers.com. Els preus de les localitats oscil·len entre els 15 (Dub Inc; PerVERSOS), els 22 (Iván Ferreiro), els 25 (Los Secretos) i els 35 euros (Rubén Blades). Els tiquets també es podran adquirir en les taquilles dels Jardins del Reial els dies corresponents.

Els horaris previstos per a les actuacions són els següents: Dimarts, 10 de juliol - Obertura de portes: 19:30; Rubén Blades amb Roberto Delgado Salsa Big Band: 21:30 Dimecres, 11 de juliol – Obertura de portes: 19:00; JazzWoman: 19:15; Sara Hebe: 20:15; Dub Inc: 21:40; Zoo: 23:15 Dijous, 12 de juliol – Obertura de portes: 19:00; Zetazen: 20:00; Arkano: 21:00; Beret: 22:30 Divendres, 13 de juliol – Obertura de portes: 19:30; Joe Pask: 21:00; Iván Ferreiro: 22:30 Dissabte, 14 de juliol – Obertura de portes: 19:30; Los Secretos: 22:00