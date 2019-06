«Les Arts Volant» visitarà nous municipis valencians en la seua tercera edició La gira en 2019 començarà el dissabte 29 de juny en Albaida amb la voluntat d’apropar i popularitzar l’òpera i acostar-la a qualsevol racó

‘Les Arts Volant’ és una producció d’òpera portàtil del Palau de Les Arts que compta amb la col·laboració de l’àrea de Cultura de la Diputació de València. Fruit d’aquesta col·laboració s’han dut a terme tres gires d’estiu que han permés traslladar l’òpera de Mozart ‘Bastià i Bastiana’, gràcies a l’escenari sobre rodes, a 10 municipis valencians en 2017; 14 en 2018; i 12 en aquesta gira final de 2019.

Malgrat la senzillesa del concepte, el projecte de ‘Les Arts Volant’ comporta un gran desplegament tècnic i artístic, ja que trasllada l’òpera en un format comprimit dins d’un camió dissenyat a l’efecte. El camió de ‘Les Arts Volant’ s’ubica en places i llocs emblemàtics de cada població visitada i queda perfectament camuflat una vegada es desplega l’escenari que alberga.

Per altra banda, l’entusiasme i entrega dels artistes participants aporta un plus de qualitat. Es tracta d’alumnes avançats del Centre de Perfeccionament Plácido Domingo, ubicat al Palau de les Arts. Una oportunitat d’estrena i de contacte directe amb el públic que aporta molta experiència als actors i actrius, que han comptat a més amb una escenografia i un vestuari elaborats amb molta creativitat.

La posada en escena de l’òpera de Mozart resulta àgil i ben compassada, i per moments ens trasllada al bosc on Bastià i Bastiana tixen els seus jocs amorosos, lluitant amb les seues gelosies, tot en clau d’humor. Ens trobem davant d’una obra que ha tingut una magnífica acollida per part del públic, tant d’adults com de menors, ja que és una obra adaptada per a tots els públics i, a més, amb textos traduïts al valencià.

Per al diputat de l’àrea de Cultura, Xavier Rius, aquest projecte “ens ha aportat moltes satisfaccions, ja que, junt amb la gran qualitat de l’adaptació de l’obra, hem complit amb escreix els objectius de descentralitzar la cultura i dur a totes les comarques una manifestació artística tan especial com l’òpera”. També ha afegit, “estem convençuts que amb aquesta estratègia de promoció territorial estem posant una llavor que fructificarà i formarà la futura generació d’amants de l’òpera”.

La gira de ‘Les Arts Volant’ en 2019 començarà el dissabte 29 de juny en Albaida i passarà per Llosa de Ranes (4 de juliol); Llombai (5 de juliol); Chella (7 de juliol), Macastre (10 de juliol), Alzira (11 de juliol); Sollana (12 de juliol), Chulilla (13 de juliol); Pobla de Vallbona (18 de juliol); Senyera (19 de juliol); Silla (20 de juliol); i acabarà en el municipi saforenc de Xeresa el diumenge 21 de juliol.

‘Les Arts Volant’ té la voluntat d’apropar i popularitzar l’òpera i acostar-la a qualsevol racó del territori per menut que siga. Un projecte que ha establert un alt grau de complicitat entre la Diputació de València i el Palau de Les Arts.