Música Els artistes del Centre Plácido Domingo debuten en el festival Serenates amb una gala lírica a La Nau Elena Schirru, Olga Syniakova, Matheus Pompeu i César Méndez interpreten fragments d’òpera i cançons de Matilde Salvador

ABC

VALÈNCIA Actualizado: 26/06/2018 15:18h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Els artistes del Centre de Perfeccionament Plácido Domingo debuten el dimecres, 27 de juny, en el festival Serenates, organitzat per la Universitat de València i l’Institut Valencià de Cultura, amb una gala lírica al claustre del Centre Cultural La Nau a les 22.30 hores.

La soprano Elena Schirru, la mezzosoprano Olga Syniakova, el tenor Matheus Pompeu i el baríton César Méndez, acompanyats al piano per Husan Park, ofereixen fragments d’algunes de les òperes més cèlebres del repertori: Rigoletto, de Verdi; Carmen, de Bizet, Così fan tutte, de Mozart o L’elisir d’amore, de Donizetti.

L’actuació també inclou un homenatge a la castellonenca Matilde Salvador, dins de les commemoracions del centenari del seu naixement, amb quatre de les cançons que conformen el cicle ‘Els asfòdels’, basat en els poemes de Rafael Caria.

La recaptació del concert es destinarà a l’Associació Valenciana de Pares de Persones amb Autisme (APNAV). Les entrades, a 3 euros, poden adquirir-se a través de: http://www.latenda.es/entrades.

El Centre Plácido Domingo és un dels tres centres de perfeccionament per a joves cantants d’òpera que el mateix Plácido Domingo ha promogut en tot el món. Amb seu al Palau de les Arts, cada any, artistes de tot el món es desplacen a València per participar en el procés de selecció.

Els cantants compaginen la seua formació musical amb classes magistrals que imparteixen les més destacades figures del panorama líric, juntament amb una important tasca pràctica, que inclou, a més dels seus propis concerts i espectacles, la participació en les grans produccions de les Arts.

Al llarg de la seua trajectòria, el festival ‘Serenates’ ha tingut un èxit rotund i cada vegada més col·laboracions: l’Ajuntament de València, la Diputació de València, la Fundació Banc Sabadell, el Palau de la Música, l’EASD (Escola d’Art i Superior de Disseny) i el Palau de les Arts de València, que s’hi ha unit en esta edició.