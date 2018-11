Cultura «Artfulness»: una exposició per a tocar, escoltar i sentir en el Centre del Carme La mostra és una aposta per aproximar-se a l’art d’una manera diferent, des del cos, situant l’espectador en l’ací i l’ara

El Centre del Carme Cultura Contemporània inaugura l’exposició “Artfulness”, una mostra que convida l’espectador a gaudir i a interactuar-hi amb els cinc sentits.

“Artfulness” situa el cos i l’inconscient en el centre de l’acció artística. L’exposició és una aposta per aproximar-se a l’art des de les seues arrels: a través d’un sentir creatiu desbordant d’immediatesa i frescor. Les propostes artístiques seleccionades ens situen en l’ací i l’ara i proposen ser viscudes amb i en el cos. Tocar-les, olorar-les, escoltar-les i participar-ne és fonamental.

El director del Centre del Carme, José Luis Pérez Pont, ha presentat aquest matí l’exposició, que ha sigut seleccionada dins de la convocatòria V.O. de comissariat, acompanyat per la comissària de la mostra, Nerea Ubieto, així com per alguns dels artistes participants de la mostra.

L’exposició reuneix l’obra de Paula Prats, Elena Alonso, Damià Vivés, Leonor Serrano, Beatriz Castela, Jerónimo Hagerman, Rosana Antolí, Olalla Gómez i Marta Fernández Calvo.

Pérez Pont ha assenyalat que “acostar els nous llenguatges contemporanis a la ciutadania suposa moltes vegades proposar noves maneres d’aproximar-nos a l’art. Es busca canviar els rols habituals de l’espectador passiu pel d’actor que pren part, que interactua i que participa en el fet cultural. En “Artfulness” l’obra no és un objecte, sinó una emoció que viatja a través de diferents suports per a posar l’espectador en contacte amb l’artista i la seua experiència”.

El director del Centre del Carme ha afegit que “tradicionalment, l’estudi del cos en l’art s’ha entés com l’estudi de la figura humana. En l’art actual, el cos és l’instrument que acciona una experiència”.

Per la seua banda, Nerea Ubieto ha explicat que “el que pretenem és desenvolupar un “art de la consciència plena” en què es desdibuixen els dualismes fonamentats en una ontologia de la consciència (interioritat-exterioritat, subjecte-objecte, ànima-cos, jo-l’altre) a favor d’una filosofia del cos i del “nosaltres” lligada a la fenomenologia de Merleau-Ponty”.

Fotografies que transmeten sensacions vinculades a un cos i a un moment; un recorregut expositiu alternatiu a través del tacte, o tombat, des del sòl de la sala; una bombeta que s’acciona des de la col·lectivitat o des de l’individu; una videoinstal·lació en què el públic se submergeix literalment i queda embolicat en una atmosfera quasi impassible. Aquestes són algunes de les propostes d’aquesta mostra, que s’activaran durant la inauguració després de la ‘performance’ de l’artista Marta Fernández Calvo.

Fernández Calvo va córrer, durant dues hores, pel Centre del Carme per a mesurar l’espai amb el batec del seu cor i convertir els centímetres en pulsacions. Es va detindre en diverses distàncies recorregudes per a prendre’s el pols. Parar-se, sentir, sentir-se sentint. Durant la inauguració, un grup de ‘performers’ recorreran el centre amb l’objectiu d’arribar al mateix nombre de pulsacions que ella va aconseguir en diferents punts del museu, la qual cosa produirà una experiència “Artfulness”: una identificació entre art, sentir, consciència i col·lectivitat.

Dins de la sala, el recorregut està plantejat per a guiar l’espectador des de les sensacions encarnades en les peces cap a un pensament integrador en què s’entén l’altre com una continuació del cos propi.

D’aquesta manera, el discurs s’estructura de manera natural en tres fases interrelacionades i comunicants: les peces que inicien el recorregut se centren en la percepció com a via d’obertura al món, i evidencien l’entrellaçament interior-exterior (Elena Alonso, Paula Prats, Beatriz Castela); les següents remeten al cos com a plec entre realitats erròniament separades i emfatitzen la identificació entre ser i sentir (Damiá Vivés, Marta Fernández Calvo, Jerónimo Hagerman); finalment, les obres que tanquen el desenvolupament discursiu, evidencien la corporalitat com un continu de significacions que ens transcendeixen i possibiliten pensar-nos des del comú (Leonor Serrano, Rosana Antolí, Olalla Gómez).

La mostra convida a desplaçar el “jo faig” i el “jo pense” pel “jo sent”, a estar en contacte amb les obres per a arribar a un coneixement més immediat i, potser, més vertader. En contraposició a les estratègies discursives limitades a la reflexió, en què s’acaba minvant el vincle amb la realitat, es proposa un acostament sensible i afectiu.

Estar contínuament en l’activitat mental ens constreny, es converteix en una mena de productivitat improductiva perquè no estem atenent al que ens arriba en el moment de manera situada.

L’exposició és una crida al fet d’escoltar, a prendre consciència del que sentim (a través del nostre cos), a estar en contacte amb el món, amb la part de nosaltres que ens uneix irrefutablement a l’altre.

Convocatòria V.O.

“Artfulness” és la primera exposició que s’inaugura com a resultat de la segona edició de la convocatòria V.O. per a comissariat.

En aquesta edició, V.O. ha seleccionat sis projectes amb una dotació de 25.000 € per a cada un d’aquests (3.000 € en concepte d’honoraris de comissariat i 22.000 € destinats a la producció i realització del projecte, dels quals un 15 % són honoraris per als artistes). Els projectes es podran veure a la sala 2 del Centre del Carme de València i en altres espais d’Alacant i Castelló.

A més de l’exposició “Artfulness”, de Nerea Ubieto, es van aprovar els projectes “Llámame Legión” d’Emma Brasó; “Zoextropía. Lo bello posthumano” de María Morata; “Jesús Madriñán. Mil noches y una noche” de Montserrat Pis; “Between debris and things” d’Antonio Ruiz Montesinos, i “Imago Vocis. Ecos de lo visible” d’Ada Sbriccoli y Arola Valls.