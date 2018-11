Infantil Més de 1.300 estudiants participen en l'actuació «Dibuixar al So» del Consorci de Museus Amb esta campanya s'acosta els nous llenguatges contemporanis als joves i es porta l'acció cultural a les aules

El Consorci de Museus de la Comunitat Valenciana i el Cefire Artisticoexpressiu han mobilitzat la comunitat educativa de València, Castelló i Alacant en la campanya 'Dibuixar al So' que aquesta setmana reunirà més de 1.300 alumnes i alumnes de 32 centres educatius.

Els estudiants participaran en diverses 'performances' que uneixen arts visuals, música i dansa al Centre del Carme de València, els dies 12 i 13 de novembre; al Museu de Belles Arts de Castelló, el 13 de novembre, i al Centre Cultural Les Cigarreres d'Alacant, dijous que ve, 15 de novembre.

La campanya 'Dibuixar al So' és una activitat cultural participativa i relacional que busca reivindicar la importància de l'educació artística en el currículum escolar i, especialment, considera el dibuix com una eina fonamental per al desenvolupament personal i intel·lectual dels joves.

En el marc del Programa d'educació i mediació del Consorci de Museus, aquesta campanya compleix la seua quarta edició sent una de les accions que més acollida té entre els centres educatius.

El passat mes de juliol, va començar la campanya per a convidar els col·legis a inscriure's en l'activitat. A l'inici del curs, es van dur a terme les jornades de formació al professorat i, des d'aleshores, els estudiants han estat treballant els temes i artistes proposats en l'aula, un treball el resultat del qual pren forma aquesta setmana en les 'performances' que acullen els tres centres d'art.

El director del Consorci de Museus de la Comunitat Valenciana, José Luis Pérez Pont, ha manifestat que "amb 'Dibuixar al So' estem acostant els nous llenguatges contemporanis als joves, portant l'acció cultural a les aules i promovent la introducció de la pràctica artística com una metodologia de treball útil per a les diferents àrees de coneixement".

«Tape art»

Amb 'Dibuixar al So', el 'tape art' (art de les cintes adhesives) ha entrat per primera vegada en els col·legis valencians. Ha sigut a través de l'obra dels artistes Monika Grzymala, Chiharu Shiota i Aakash Nihalani com els alumnes i les alumnes han pres contacte amb aquesta pràctica artística representativa de l'art més actual i que ha adquirit una gran rellevància en els últims anys.

El 'tape art' és una nova forma d''street art' que pretén atraure el públic mitjançant una forma sorprenent de cultura urbana. Consisteix en la creació de diferents dibuixos, de qualsevol tipus, forma i color, prenent com a llenç l'espai públic. La cinta es manipula per a formar les línies expressives del dibuix. La peculiaritat d'aquesta nova tendència és que la cinta adhesiva substitueix el pinzell del quadre o l'esprai del grafit com a instrument per a la plasmació de la creativitat.

Precisament, 'Dibuixar al So' treballa la importància del dibuix i, en aquest sentit, atorga un paper principal a la línia. A partir de la pràctica del 'tape art', els xics i les xiques han explorat la idea de línia amb la utilització d'altres materials més enllà dels tradicionals, com el fil de llana o el drapet, per a desenvolupar un treball més corporal.

Amb aquests nous materials, alumnes tant de Primària com de Secundària plasmaran les seues creacions en el claustre gòtic del Centre del Carme de València al so de les peces de música i dansa que els seus companys oferiran, i amb l'ajuda també del Conservatori Superior de Música José Iturbi de València i el Conservatori Professional de Dansa de València. A més, enguany s'han introduït diferents estils musicals: a més de la música clàssica s'oferiran peces de rock o dansa africana, entre altres.

En total, pel Centre del Carme Cultura Contemporània passaran 700 estudiants al llarg de dos dies, entre hui i demà. De la mateixa manera, demà dimarts, 405 estudiants de la província ompliran el Museu de Belles Arts de Castelló amb els seus dissenys, guiats per la música i el ball. Així mateix, el Museu d'Art Contemporani d'Alacant acollirà dijous que ve 285 xics i xiques de diversos centres educatius.

D'aquesta manera, els estudiants conformaran un gran mosaic de creacions dissenyades i configurades de manera cooperativa.