Entidades nacionalistas pleitean contra el referéndum de valenciano o castellano al tiempo que celebran sus resultados

Entidades nacionalistas han abierto la vía judicial contra el referéndum celebrado para que las familias pudieran elegir entre valenciano o castellano como lengua vehicular (base) del aprendizaje de sus hijos al mismo tiempo que celebran sus resultados. Esa paradójica posición puede responder a que la Generalitat no mantenga ese derecho de libre albedrío para los próximos cursos.

La movilización que este sector beligerante contra la Ley de Libertad Educativa del Gobierno autonómico de Carlos Mazón ha demostrado desde varios meses antes de la votación telemática abierta entre el 25 de febrero y el 4 de marzo pasados se mantiene también a posteriori.

Quien va más allá en esta oposición es el Sindicat de Treballadors de l'Ensenyament del País Valencià (STEPV), que ha informado esta misma semana a los medios de que «el TSJ ha admitido a trámite el recurso contencioso que ha presentado contra la orden por la que se regula la consulta».

En un informe y balance de los resultados de este proceso dirigido por la Conselleria de Educación, Cultura, Universidades y Empleo a los hogares de los escolares, este sindicato resalta que «se pone de relieve que la demanda de la enseñanza en valenciano es mucho más alta que la oferta del sistema de líneas, también en la concertada y en las comarcas castellanohablantes», donde además habla de un «crecimiento espectacular», en el caso de esos centros educativos de gestión privada y financiación pública.

No obstante, este aumento de las preferencias de familias por el valenciano como lengua predominante para la enseñanza, que también califican de «notable» en las zonas donde se habla mayoritariamente castellano, lejos de satisfacer al STEPV, lo mantiene en sus trece de seguir adelante con su litigio para invalidarlo.

Es más, llegan a asegurar que «se ha dado la vuelta a la política de la Conselleria de 'prohibir' el valenciano como lengua vehicular en estas comarcas», cuando el conseller José Antonio Rovira ha reiterado en varias ocasiones su recomendación de que los progenitores no hagan uso de su derecho a la exención de esa lengua en las aulas.

En este repaso al proceso, la central de profesores también valora en positivo e interpreta que «las familias 'imponen' el valenciano en la enseñanza, especialmente en la pública, donde es mayoritario» y subrayan en la misma línea opinativa peculiar que se paran «los intentos de la Generalitat de arrinconar esta lengua en el sistema educativo». Cómo se puede relegar dando la elección a madres y padres y comprometerse a cumplir su preferencia es algo que el STEPV no explica.

En cuanto a Famílies pel Valencià, asociación surgida el pasado otoño precisamente a raíz de la promulgación de la citada Ley de Libertad Educativa, mantiene en su página web un apartado para animar a los progenitores a presentar un «recurso contra los listados de alumnado para la lengua base», con formularios tipo descargables en varios formatos para presentar el recurso de alzada ante la Dirección Territorial de Educación de cada provincia -Alicante, Valencia o Castellón- con varios argumentos legales.

Como posibles razones para que anule el voto del afectado por el castellano y se registre como valenciano, se apela a una «vulneración del derecho de participación efectiva» si no pudo elegir (hubo casos de fallos técnicos en la red, por saturación al iniciarse); «vulneración del derecho de opción de la lengua base» cuando el idioma elegido no coincide con lo que figura en el listado (no se conocen situaciones así); «error invalidante de la voluntad», si la familia se equivocó al votar «por error técnico o humano»; y finalmente, debido a fallo en el «baremo» a causa de «falta de información clara sobre aspectos como el domicilio o el número de hermanos».

A priori, parece que la incidencia de estos posibles casos de defectos de forma no resultará trascendental para todo el proceso en su conjunto.

«Esperpéntico» y «esperanzador» al mismo tiempo

Acerca de este último aspecto técnico, una tercera entidad que ha exhibido su animadversión hacia el referéndum en las aulas tildándolo de «esperpéntico», la Plataforma per la Llengua, ha concluido al respecto que «la movilización social salva el valenciano en una consulta fallida, opaca y llena de obstáculos técnicos, diseñada para eliminar la lengua en la escuela». Nuevamente, curioso análisis el de que dejar la elección en manos de madres y padres implicar suprimir el idioma.

Además de haber presentado «alegaciones en todos los trámites legales posibles» en contra de que se votara, esta autodenominada 'ONG del catalán' mantiene su reclamación de la «nulidad» global por «incidencias y falta de transparencia» de una «consulta injusta y discriminatoria, que nunca se debería haber celebrado». Cifran en al menos un centenar las reclamaciones que ya hay de afectados por los antes citados problemas técnicos.

Sin embargo, igualmente en su caso se congratulan de que «son unos datos esperanzadores, teniendo en cuenta que se han conseguido en un contexto muy desfavorable» y ha resaltado las cifras en las comarcas donde más se ha optado por el valenciano.