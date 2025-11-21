Encendido luces de Navidad Valencia hoy: horario, calles iluminadas, dónde están los árboles y los belenes

Valencia inaugura la Navidad 2025 este viernes 21 de noviembre con el tradicional espectáculo del encendido de luces en la plaza del Ayuntamiento, que tendrá lugar a partir de las 19.30 horas y contará con diferentes actuaciones musicales y disparos pirotécnicos.

El ... encendido de luces de Navidad de Valencia porta el título de 'La música encén el Nadal«, cuya ceremonia de inauguración se desarrollará bajo el hilo conductor de un cuento tradicional navideño. El Ayuntamiento ha vinculado esta cita tanto a la estrategia Valencia Music City como a los actos de celebración de Santa Cecilia, patrona de los músicos.

El espectáculo contará con la actuación en directo de la cantante valenciana Melani García, ganadora del programa de televisión 'Tu cara me suena', quien actuará acompañada por el pianista valenciano Eduard Marquina, especialista en música de jazz y en improvisación, ha detallado Valero. Asimismo, se contará con la presencia del violinista Federico Nathan, profesor de la escuela de música internacional Berklee Valencia.

MÁS INFORMACIÓN Encendido de luces de Navidad en Valencia: fecha y horario del concierto y el piromusical

En el acto tomará parte también, después de su participación el encendido del pasado año, la coral Juan Bautista Comes, del Conservatorio Municipal José Iturbi de Valencia y bajo la batuta de su directora titular, Cristina Contreras. Centro de esta actuación se podrá disfrutar de la interpretación de la niña solista Yaimar Peña.

Tras esta primera parte de música en directo, la propuesta continuará con un espectáculo que aunará música y pólvora a cargo de la empresa Pirotecnia Valenciana, de Llosa de Ranes (Valencia). Cuando este acabe, las falleras mayores de Valencia, Carmen Prades y Marta Mercader, acompañadas por la alcaldesa de la ciudad, María José Catalá, procederán al encendido de las luces.

El árbol de Navidad más grande de Valencia

El Ayuntamiento de Valencia ha destinado 1.100.000 euros de su presupuesto para iluminar y decorar más de un centenar de emplazamientos de la ciudad, ya sean calles, plazas, parques, jardines y puntos de las pedanías.

El espacio central de la decoración navideña será la plaza del Ayuntamiento, que contará de nuevo con un árbol de Navidad de grandes dimensiones -en esta ocasión, con cinco metros más que el año pasado, y una altura de 25 metros-. Este ejemplar lucirá una decoración renovada.

En la misma plaza, los árboles naturales de la zona peatonal brillarán con guirnaldas luminosas tipo copa, mientras que la fuente se iluminará en tonos dorados y será punto de partida de un «camino de estrellas tipo manta» que marcarán un recorrido luminoso en altura hacia las calles de María Cristina y de San Vicente.

Dónde están los árboles de Navidad en Valencia

Además del de la plaza del Ayuntamiento, se encenderán en la ciudad otros 26 árboles repartidos por los distintos distritos y juntas municipales y se contará con otros 18 en las distintas pedanías -todos de unos 6 metros de altura-. «En total, serán 45 árboles de Navidad repartidos por toda la ciudad. Llegaremos este año de nuevo a todas las pedanías con árboles luminosos, cortinas de luces y carteles de Bon Nadal», ha subrayado la edil.

Igualmente, se dispondrá de algo más de 300 arcos y banderolas en las principales calles de la capital valenciana, con un nuevo diseño en la calle Colón y adyacentes. De hecho, se amplían los arcos de portada que instalamos el año pasado en la avenida Reino de Valencia, desde el tramo que va de Perís y Valero hasta el río.

Este año se contará también con arcos en la calle Castellón, atendiendo a la petición de la Asociación de Comerciantes del Centro Histórico tras haber estado esta vía «cerrada durante más de un año por las obras del metro». En la calle de la Paz habrá 60 arcos lágrima como el año pasado, pero con la novedad de que son de tipo glitter, material que también brilla y se ilumina durante el día.

En las avenidas del Cid y de Catalunya, en las Grandes Vías de acceso a la ciudad y en la avenida JJ Dómine se han instalado cuatro kilómetros de guirnalda de luz suspendida en forma de zigzag, así como en las principales zonas comerciales Don Juan de Austria, Paseo de Russafa y calles próximas al Mercado Central. Como novedad, esa guirnalda también se pondrá en la plaza de San Agustín.

Un cometa gigante en las Torres de Serranos

La decoración se completará con un cometa gigante junto a las Torres de Serranos; un reno luminoso 3D en la rotonda de la avenida de la Plata próxima a la Ciudad de las Artes y las Ciencias; una esfera transitable en la plaza de Segrelles; y una campana también transitable en la plaza del Patriarca.

Belén luminoso en Valencia

El Belén luminoso que el año pasado estaba en la plaza de San Agustín, se habilitará en la portada del antiguo hospital de la calle del Hospital. Además, más de 60 farolas de la plaza de la Reina tendrán adornos luminosos tridimensionales; así como 55 farolas monumentales de las grandes vías y de los puentes de Aragón, de Campanar y de las Glorias Valencianas.