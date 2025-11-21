Encendido luces de Navidad Alicante hoy: horario, calles iluminadas, dónde están los árboles y los belenes

La ciudad de Alicante ilumina la Navidad este viernes con 2,6 millones de luces led y con el gran árbol y los adornos renovados por completo al entrar en vigor el nuevo contrato de alumbrado para las fiestas.

El ... encendido abarca 130 emplazamientos con 557 arcos, 546 motivos sobre farolas, 1.800 metros de guirnaldas, 29 carteles de felices fiestas y seis figuras de suelo: dos junto al árbol en la avenida de la Constitución, tres en la Explanada y una en la plaza de la Montañeta. Estos adornos tienen forma de regalos y bolas de Navidad de gran tamaño, según ha explicado el ayuntamiento en un comunicado.

La concejal de Infraestructuras, Cristina García, ha subrayado que este año se podrán contemplar «unas luces espectaculares» que ambientarán las calles en Navidad y «ayudarán a la dinamización del sector comercial y hostelero». «Queremos que Alicante viva una Navidad a lo grande con todas las actividades programadas en las que la decoración y las luces juegan un papel fundamental», ha explicado la edil.

Color uniforme y árbol gigante

La iluminación se ha renovado con respecto al año pasado y en la zona centro predominará un color uniforme. Serán en total 214.600 vatios de potencia lumínica repartida por el centro, la playa y los barrios de Alicante, «la ciudad que más motivos coloca para adornar los barrios», según ha precisado García.

El gran árbol de 18 metros de altura que se está montando estos días en la avenida de la Constitución también cambia este año y se encenderá con luces que se quedarán fijas y en un mismo tono. De acuerdo con el consistorio, este enclave se convertirá en «uno de los ejes principales de la Navidad» con la instalación de otros dos grandes adornos navideños.

Cita previa para la Casita de San Nicolás

Este jueves, 20 de noviembre, se abre el plazo para solicitar la cita previa a la Casita de San Nicolás. Será en el siguiente enlace. Se inaugurará el sábado 29 de noviembre (12 horas) y permanecerá abierta hasta el 24 de diciembre en la plaza Séneca. Este mismo enlace posibilitará la cita previa para el Campamento de los Carteros Reales (a partir del 18 de diciembre). Podrá ser visitado desde el 26 de diciembre al 4 de enero en la plaza de Gabriel Miró.

La ubicación de los ángeles de gran tamaño presenta una novedad este año. Seguirán en su sitio habitual los localizados en el paseo central de la avenida General Marvá, rotonda de la Universidad, plaza de San Cristóbal, rotonda de Gran Vía y plaza de toros.

El que se colocaba frente a la estación de Adif pasa a la confluencia de las avenidas Costa Blanca y Condomina, en La Albufereta. El montaje de todos ellos finalizará el domingo 23 de noviembre.