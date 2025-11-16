Suscribete a
ABC Premium
Última hora
Jordi Pujol, ingresado por una neumonía días antes de su juicio

El encanto atemporal de Roxette brilla con éxito en el Roig Arena

La banda sueca regresa a los escenarios diez años después de su última gira y con la presencia de la superestrella sueca Lena Philipsson, en sustitución de la fallecida Marie Friedriksson

Un estudio revela que Valencia podría vivir veranos casi permanentes a finales de siglo por el cambio climático

Imagen del concierto de Roxette en el Roig Arena
Imagen del concierto de Roxette en el Roig Arena ABC

ABC

Valencia

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Casi una década después de los que parecía que serían los últimos conciertos de Roxette, la banda sueca ha regresado a los escenarios anoche actuó en el Roig Arena dentro de su nueva gira internacional.

Lo hizo sin la icónica Marie Friedriksson, fallecida ... en 2019 a causa de un cáncer, pero con su legado muy presente. El otro 50% de la banda, Per Gessle, decidió retomar el proyecto de Roxette de la mano de la superestrella sueca Lena Philipsson, catapultada a la fama en 2006 por su participación en Eurovisión. El nuevo dúo devolvió a los escenarios el encanto atemporal de la música de Roxette.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app