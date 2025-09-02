Los empresarios valencianos denuncian que la quita de la deuda del Gobierno «perpetúa» el agravio contra la región

La Confederación Empresarial de la Comunidad Valenciana (CEV) ha expresado su rechazo «de forma tajante» a la distribución autonómica de la quita de la deuda que aprueba este martes el Consejo de Ministros al considerarla «insuficiente, injusta y alejada de la realidad« que sufre la autonomía, con la que se »perpetúa« el »agravio«, aunque valora la iniciativa de la condonación.

«Decimos sí a la quita de la deuda, porque es de justicia, pero no en los términos en los que se plantea. Con más de 60.000 millones de euros de deuda acumulada y siendo la Comunidad Valenciana la más endeudada en términos de PIB y per cápita, los criterios aplicados por el Gobierno en el cálculo llevan a que nuestra región sea la menos beneficiada en el reparto de la quita y, obviamente, no corrige la desventaja que arrastramos históricamente frente al resto de comunidades», ha afirmado en un comunicado el presidente de la CEV, Salvador Navarro.

La CEV denuncia, en este sentido, que los criterios utilizados para repartir la condonación, presentados como «objetivos», «no garantizan la equidad territorial». «Se intentan vender como técnicos lo que en realidad son más criterios políticos, y eso no solo no resuelve desigualdades, sino que perpetúa un modelo injusto con este territorio», ha subrayado Navarro.

Para la CEV, esta medida «no es más que un parche«. »Puede suponer cierto alivio para las finanzas de la Generalitat Valenciana, pero no aborda el problema estructural de la infrafinanciación, que condena a la Comunidad Valenciana a ser la peor financiada del Estado, según confirman todos los informes técnicos (AIReF, FEDEA, Ivie, Comisión de Expertos de Les Corts)«.

En este sentido subraya que esta situación, además, es «doblemente injusta, ya que la valenciana es la comunidad que soporta el mayor esfuerzo fiscal del país, superior incluso al de comunidades con mayor capacidad económica como Cataluña o Madrid».

Por todo ello, la CEV insiste en que la quita de la deuda, aunque «positiva en el fondo no lo es en sus formas». «El resultado queda muy por debajo de lo que sería justo para la Comunidad Valenciana y, en ningún caso, puede sustituir la reforma estructural e inaplazable del sistema de financiación autonómica, que es la única vía para garantizar un reparto equitativo de los recursos públicos», ha denunciado.

«La Comunidad Valenciana no puede conformarse con un alivio parcial. Necesitamos un cambio de modelo que ponga fin a la infrafinanciación crónica y garantice igualdad con el resto de los territorios. Sí a la quita de la deuda, pero no así, no en estos términos», ha concluido Salvador Navarro.