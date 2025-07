Empresarios reclaman que se finalice el Corredor Mediterráneo «lo antes posible» y destacan «avances» en las obras

Representantes de asociaciones empresariales, compañías e instituciones se han congregado este martes en la localidad alicantina de Elche para repasar el estado actual de las obras del Corredor Mediterráneo qué actuaciones quedan pendientes. También han abogado por que haya más «avances», aunque ya se han producido algunos, para finalizar este proyecto «lo antes posible».

Así lo han trasladado durante un desayuno empresarial, celebrado en el Hotel Huerto del Cura, y que se ha enmarcado en las acciones de la plataforma Quiero Corredor, en colaboración con la Asociación Valenciana de Empresarios (AVE) y la Confederación Empresarial de la Comunitat Valenciana (CEV).

El evento ha consistido en una mesa redonda, moderada por la secretaria general de la patronal autonómica, Esther Guilabert, y en la que han intervenido los presidentes de AVE y CEV, Vicente Boluda y Salvador Navarro, respectivamente, además de Francisco García, del movimiento Quiero Corredor, y la directora de Personas y Cultura de la empresa ilicitana Gioseppo, Esperanza Navarro.

Al desayuno también han asistido otras personalidades como el presidente de la Autoridad Portuaria de Alicante (APA), Luis Rodríguez; el alcalde de Elche, Pablo Ruz, y el rector de la Universidad Miguel Hernández (UMH), Juan José Ruiz.

Por un lado, García ha pedido que «se termine» el Corredor Mediterráneo, ya que el ferrocarril «es el medio de transporte más eficiente, ecológico y seguro». Además, ha repasado el estado actual de las obras en esta infraestructura ferroviaria y ha recordado cuál es el «gran cuello de botella«, el túnel de Serrería de València, »que está a punto del colapso«, y otras actuaciones pendientes de solución como el triángulo de Elche, San Isidro y Monforte del Cid.

En este sentido, ha abogado por «perseguir» al Ministerio de Transportes para que se pongan a punto estas conexiones por tren «lo antes posible» y sea posible la conexión con Europa desde Algeciras (Cádiz). También ha recordado que el Corredor Mediterráneo no implica construir una línea nueva desde cero, sino «acondicionar» lo que ya existe.

Boluda destaca la «unión» del empresariado

En la misma línea, el presidente de AVE, Vicente Boluda, ha recordado el papel del Corredor para el transporte de mercancías y que en el arco mediterráneo hay una numerosa concentración de población, por lo que ha pedido finalizar esta infraestructura: «O la terminamos o no sirve para nada».

Asimismo, ha dicho que se van a seguir realizando chequeos semestrales sobre el «estado real» de las obras, como el difundido este lunes, y ha puesto en valor las acciones de Quiero Corredor, que ha permitido la «unión» del empresariado para reivindicar esta infraestructura.

Boluda también ha recalcado que la evolución de las actuaciones para habilitar el Corredor Mediterráneo ha estado marcada por distintos gobiernos estatales, desde el «chiste» que, según ha asegurado, le contaron en 2011, «que estaría finalizado en 2015», hasta que Íñigo de la Serna, exministro de Fomento en el Ejecutivo del PP, «ordenó» los planes para este proyecto.

«Los siguientes gobiernos han ido llevando a cabo obras del Corredor. No a la velocidad que nos hubiera gustado, pero, al menos, vamos viendo la luz al final del túnel», ha añadido, para posteriormente resaltar que «si no hay infraestructuras como Dios manda, las empresas no se van a instalar» en las zonas por donde pasen estas vías ferroviarias.

Navarro: «No es un problema técnico, también político»

Por otro lado, el presidente de la patronal autonómica CEV, Salvador Navarro, ha afirmado que la «presión» que encuentros empresariales como el celebrado este martes en Elche es «fundamental» y, aunque el actual ministro de Transportes, Óscar Puente, «se ha puesto las pilas» en esta última etapa, el proyecto del Corredor ha tardado «décadas» en ver una solución. «No es un problema técnico, también político», ha valorado.

Navarro ha hecho hincapié en que el Corredor Mediterráneo es «estratégico» para los puertos de la Comunidad Valenciana, al tener en cuenta que hay muchas exportaciones de productos hacia otros puntos de Europa, y también para «vertebrar» el desplazamiento de la ciudadanía con «fiabilidad» y «frecuencias».

Sobre este aspecto, ha indicado que el Puerto de Valencia, «el número uno del Mediterráneo», tiene una «falta de conectividad» que representa un «problema serio», ya que quienes lo utilizan para dar salida o entrada a sus productos «pueden decidir marcharse» a otras instalaciones portuarias.

«Por la inacción política, el Corredor Mediterráneo se ha dejado muchos años atrás», ha reiterado el presidente de CEV, quien cree que las obras están «en marcha, pero no a la velocidad adecuada». Y ha añadido que otra cuestión que habrá que abordar es, cuando esté finalizado, cómo se va a gestionar, si de forma pública o privada.

Para el máximo representante de la patronal autonómica, esta infraestructura es una «autopista de competitividad territorial» para la Comunitat Valenciana y el arco mediterráneo, por lo que ha reclamado que se finalice «cuanto antes».

Además, ha puesto en valor el «papel de AVE» y del empresariado, que incluso ha mantenido reuniones en distintos puntos de España, para «decir a las administraciones cuál es el papel que les toca» en un país donde «todo pasa por Madrid».

Y ha asegurado que abordar las actuaciones del Corredor Mediterráneo representa algo similar al «problema grave» de financiación autonómica que hay en la Comunitat, con el paso de «distintos gobiernos», tanto del PP como del PSOE.

Asimismo, ha incidido en que diversos sectores se van a beneficiar del Corredor Mediterráneo, como es el caso del agroalimentario, que «ya es competitivo, pero lo puede ser más», y otras industrias de la autonomía valenciana como el calzado, la cerámica y el automóvil.

También ha hecho alusión al futuro desarrollo de la gigafactoría de PowerCo en Sagunt (Valencia). «Si no tienes conectividad, estás muerto», ha manifestado, al tiempo que ha indicado que también es necesaria la «descarbonización».

Desde la empresa Gioseppo, Esperanza Navarro ha incidido en los «impactos» que tendría el Corredor para la Comunidad y el conjunto de España. También ha señalado que «cuesta mucho» imaginar una Europa «fuerte, innovadora, creativa y de talento» si no se desarrolla esta infraestructura ferroviaria. «Europa tiene que ocupar un lugar de liderazgo importante», ha aseverado.

En este contexto, ha hecho un llamamiento a tender hacia la sostenibilidad y ha afirmado que el Corredor Mediterráneo «ayudaría» a lograr «más ecoeficiencia». Igualmente, ha valorado que sin esta conexión por tren es «complicada» la gestión del talento, por lo que también contribuiría a que las empresas sean «más innovadoras y competitivas».

Asimismo, ha abogado por «pensar» en una conexión con el norte de África, ante un futuro «muy interesante y urgente» en el que el Corredor podría dar «grandísimas oportunidades en materia económica y social».

Ruz: aeropuerto y parque industrial de Elche

Por su parte, el alcalde de Elche, Pablo Ruz, ha abogado por que haya una conexión de Alta Velocidad con la línea de Cercanías en la ciudad ilicitana, así como con el aeropuerto Alicante-Elche Miguel Hernández y el Parque Empresarial. Sobre este último aspecto, ha recordado que tras reunirse con Adif le indicaron que se va a encargar un estudio de viabilidad sobre una parada.

El desayuno empresarial que este lunes se ha celebrado en Elche es una de las acciones enmarcadas en el movimiento Quiero Corredor, que desarrollará otras actuaciones reivindicativas en puntos como Sevilla, Barcelona y Lorca (Murcia). Además, el 20 de noviembre está previsto otro evento en el nuevo Roig Arena de València, coincidiendo con el segundo chequeo semestral de este año a las obras.