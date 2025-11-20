Los empresarios advierten de que el Corredor Mediterráneo nacerá saturado sin doble plataforma

Último clamor empresarial por la infraestructura ferroviaria que pretende unir Algeciras con la frontera francesa. El Acto Empresarial 'Quiero Corredor' celebró este jueves en el Roig Arena de Valencia su última y octava edición con los objetivos más importantes ya cumplidos -el ... 100% de sus tramos están en trames de desarrollo-, pero con un aviso: la autopista del Corredor Mediterráneo «nacerá saturada» sin la doble plataforma.

Impulsado por la Asociación Valenciana de Empresarios (AVE), el Acto Empresarial por el Corredor Mediterráneo, una infraestructura clave para la competitividad, la sostenibilidad y la vertebración del país, reunió a más de 2.500 empresarios y representantes de la sociedad civil de toda España para analizar los avances de las obras con el segundo chequeo semestral de 2025 y reforzar la reivindicación de su finalización bajo el lema «Este tren no lo para nadie».

Al evento han acudido el ministro de Transportes, Óscar Puente; empresarios como el presidente de Mercadona, Juan Roig; el coordinador europeo del Corredor Mediterráneo, Mathieu Grosch, y el comisionado del Gobierno para el Corredor Mediterráneo, Josep Vicent Boira, así como la alcaldesa de Valencia, María José Catalá; la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé, representantes del Consell y el presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras, entre otros.

El presidente de AVE, Vicente Boluda, confirmó que se trata del último acto de 'Quiero Corredor' porque «los objetivos más importantes ya se han cumplido». «Nos dimos cuenta en 2008 y 2009 de que España está conceptuada como un sistema radial en el que todo pasaba por Madrid. No comunicaba ciudades muy importantes y zonas muy importantes, lo que nosotros llamamos la España circular, que creemos que es tan importante como la España radial. No es que nosotros estemos en contra de la España radial, lo que queremos son las dos», indicó.

No obstante, puntualizó el naviero que el movimiento reivindicativo continuará hasta que exista conexión en ancho internacional desde Algeciras a la frontera francesa, algo de lo que el ministro Puente no se ha atrevido a dar plazos, como sí del tramo entre Almería y Francia, cuyas obras finalizarán y entrará en servicio en 2027, tal y como prometió ante miles de empresarios.

Pese haber logrado la unidad del mundo empresarial, despertar la concienciación social y, más importante, la voluntad política, Boluda lamentó que «también hay sombras», sobre todo, en la «lentitud» con la que se desarrolla la infraestructura. «Es inconcebible que, pese a las cifras que denotan la importancia de los territorios por los que discurre en términos de población, PIB, turismo, exportaciones, etc., se haya actuado de forma tan lenta», criticó.

Nace saturado

Asimismo, advirtió de que el corredor «nacerá saturado, como han dejado claro los técnicos y los futuros usuarios de transporte de mercancías». «Siempre se ha hablado de una doble plataforma para separar la alta velocidad y el resto de usos, y eso, en la gran mayoría del trazado, no será una realidad en el futuro inmediato», ha lamentado. Por último, lamentó la «lentitud con la que avanzan los trabajos en Francia».

Asimismo, trasladó que «preocupan los cuellos de botella existentes para que la infraestructura sea una realidad completa», y entre ellos destacó «el túnel pasante de la ciudad de Valencia, ya que en estos momentos, como ocurriera en los años 80 con la autopista del mediterráneo (hoy AP-7), volvemos a ser el semáforo de Europa, en esta ocasión ferroviario».

Tampoco faltaron las alusiones al sector político y a su cuestionada predisposición a prometer y no cumplir, sin distinguir entre colores y siglas. «Es un hecho que los sucesivos gobiernos de España han incumplido sus promesas y que el panorama solo empezó a despejarse cuando nos pusimos manos a la obra», aseveró.

El mismo Juan Roig, presidente de Mercadona y anfitrión en el Roig Arena, ironizó sobre ello: «Hoy hay un vídeo en el cual todos los ministros de obras públicas que han pasado por aquí dicen que al cabo de tres o cuatro años estaría hecho el Corredor Mediterráneo. Pues claro, en el 2017, dijimos en el 2021, en el 2020 que el 2024, ahora estamos diciendo que el 2027. Pues a ver si a la última va la vencida. Habrá un día que habrá un ministro que ya a ese sí que nos lo creeremos, pero de momento no ha llegado».

Por otro lado, Boluda apeló a «la responsabilidad de todos los representantes públicos» para que actúen «de igual forma con asuntos de estado, en los que nuestro país necesita acuerdos y visión de medio y largo plazo, abandonando intereses partidistas y pensando en el interés general». El presidente de AVE se refirió en concreto a la reconstrucción de Valencia tras la dana, «las necesarias obras hidráulicas para que una catástrofe de esa magnitud no se vuelva a repetir, así como la solución al déficit hídrico en nuestro país, la energía, la educación, la productividad, el absentismo o la sostenibilidad de nuestro estado de bienestar».

100% en desarrollo

Según refleja el informe, el Corredor Mediterráneo continúa avanzando en su desarrollo, pero todavía lejos de su culminación. En conjunto, el 36% del trazado ya está en servicio, mientras que el 85% se encuentra en obras, el 95% dispone de proyecto aprobado y, lo más relevante, el 100% del trazado está activado en alguna fase del proceso, lo que confirma que toda la infraestructura está en marcha.

El chequeo también recoge los principales hitos previstos desde la última edición y cuál es su situación. Si bien algunos han continuado avanzando, como las actuaciones para completar el ancho internacional en Tarragona–Castellón, las obras del tramo Valencia–La Encina o el impulso al Corredor entre Murcia y Almería, otros siguen acumulando retrasos.

Entre los hitos pendientes destacan la ampliación de gálibo en el túnel de Roda de Berà, la colocación del tercer carril en la segunda vía entre Castellón y Valencia, la conexión de la estación de La Llagosta, la puesta en servicio completa del acceso al Puerto de Sagunto, la estación de La Sagrera, la solución al salto del carnero en Tarragona, la finalización integral de Murcia– Cartagena, el avance de la variante de Loja o la adjudicación definitiva del tramo Almería–Granada, entre otros.

Además, el chequeo recuerda que varios hitos clave, como la finalización del ancho internacional en Tarragona–Castellón, la puesta en servicio de la doble vía entre Valencia-Xàtiva-La Encina, el funcionamiento del tercer carril La Encina-Alicante o la culminación de Murcia-Almería, tienen -o deberían tener- como horizonte el año 2028.