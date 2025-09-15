La empresa valenciana JV Facility Services será responsable del servicio de limpieza de Roig Arena

La empresa valenciana JV Facility Services y Roig Arena, el nuevo recinto multiusos de Valencia impulsado por Juan Roig, han firmado un acuerdo de patrocinio por el que JV Facility Services será responsable del servicio de limpieza diario de las instalaciones del recinto.

La empresa de higiene y limpieza ha implementado un sistema de digitalización en los procesos de limpieza del Roig Arena para mantener las instalaciones perfectas y parametrizadas en todo momento. La apuesta por la innovación es clave: se han implementado protocolos avanzados de limpieza, el uso de productos sostenibles y tecnología de última generación para el mantenimiento diario y la desinfección profunda de cada espacio. Asimismo, se ha reforzado la formación del personal para asegurar la aplicación rigurosa de las medidas higiénico-sanitarias.

Jose Vicente Villaverde, CEO y fundador de Grupo JV Facility Services, resalta que «para nuestra compañía, este acuerdo representa un orgullo y un reto histórico que marcará un antes y un después en nuestra trayectoria. No solo reafirma nuestra capacidad para afrontar proyectos de gran envergadura, sino que también refuerza nuestra vocación de excelencia y servicio. Este compromiso refleja nuestra prioridad absoluta: ofrecer a los asistentes, deportistas, artistas y personal un entorno seguro, saludable y acogedor».

«Este acuerdo refuerza nuestro compromiso con la excelencia operativa y con ofrecer a nuestros usuarios un entorno agradable. Contar con JV Facility Services en este proyecto es garantía de eficacia», destaca Víctor Sendra, director general del Roig Arena.

JV Facility Services nació hace más de 20 años con el compromiso de ofrecer un trabajo excelente, en el que el cliente y el equipo estén unidos para conseguir resultados impecables. Esto le ha llevado a la empresa a trabajar con grandes empresas e instituciones que apuestan por la compañía valenciana para mantener sus instalaciones en perfectas condiciones.

JV Facility Services es una empresa valenciana con más de 20 años de experiencia, especializada en ofrecer soluciones integrales de limpieza, mantenimiento e higiene adaptadas a cada cliente. Fundada por Pepe Villaverde y su actual CEO, Jose Vicente Villaverde, esta compañía familiar destaca por la excelencia y cercanía de sus servicios, confiando a día de hoy más de 500 empresas a nivel nacional, entre las que se encuentran fundación accem, Grupo Saona, Marina de Empresa, restaurantes Voltereta, levante ud, Anecoop, Fritoper, Wayco, entre otros.

Actualmente el equipo se compone por más por más de 450 profesionales altamente cualificados, que aportan experiencia, dedicación y una atención al detalle que marca la diferencia. Su apuesta por la formación continua, la innovación y el uso de tecnologías sostenibles para garantizar siempre el más alto nivel de calidad en cada proyecto que emprendemos es constante.

El Roig Arena es el nuevo gran recinto cubierto multiusos de la ciudad de Valencia, donde se celebrarán eventos deportivos, de entretenimiento y corporativos. El proyecto cuenta con un presupuesto de 400 millones de euros sufragados íntegramente por Juan Roig, presidente de Mercadona, con su patrimonio personal. El Roig Arena tiene una capacidad máxima estimada de 20.000 espectadores en modo concierto.