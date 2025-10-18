Una empresa valenciana diseña para los 27 países de la UE el reciclaje de las baterías usadas chinas

La consultora ambiental valenciana Heura diseña el modelo de reciclaje de baterías de litio usadas para los 27 países de la Unión Europea (UE), una obligación de la normativa a partir de 2026, y de momento ya lo tiene ... a punto en Bélgica y Portugal.

El sistema las clasificará en función de su estado. Las reparables o reutilizables se reacondicionarán y volverán al mercado con garantía de seguridad, mientras que las declaradas residuo se enviarán a plantas de tratamiento para recuperar metales estratégicos como litio, cobre y aluminio, que se reintroducirán en la industria europea de baterías.

Heura ha sido seleccionada para esta misión por la compañía alemana EFT Systems y juntas van a encargarse de gestionar -de entrada- más de 6.000 toneladas al año de estos dispositivos de almacenamiento energético que hayan sido fabricadas en China e importados a la Unión Europea.

Uno de los centros de tratamiento se ubicará en España, concretamente en una planta de reciclaje en Valladolid, promovida por esta empresa germana, Ilunion y Botree, y su entrada en funcionamiento está prevista para mediados de 2026.

Hasta su apertura, los residuos se canalizarán a gestores autorizados en los países donde opera EFT-Systems. Heura estima que tras la fase inicial, el volumen de baterías «se multiplicará por diez conforme el modelo se extienda a toda la Unión Europea», pronostica José Guaita, director general de la compañía valenciana.

El sistema prevé la recogida, el tratamiento y el reciclaje de las baterías, en cumplimiento del Reglamento Europeo (UE) 2023/1542.

Desde su sede en Alfafar (Valencia), Heura ha comenzado a implantar los primeros sistemas nacionales de gestión en Bélgica y Portugal, que servirán como referencia para su posterior aplicación en los 27 países de la Unión Europea.

En Bélgica, el modelo va a integrarse en un marco regional «con fuertes exigencias de trazabilidad y garantías financieras», indica. En Portugal, el sistema requiere licencias estatales y la designación de un representante autorizado, «con obligación de adherirse a un esquema colectivo salvo autorización para operar individualmente».

Para Guaita, director general de Heura, este proyecto «ubica a España en el centro de un proceso europeo que definirá cómo se gestionan las baterías que acompañan la transición energética».

La normativa europea permite dos formas de organización: los SIRAP (Sistemas Individuales de Responsabilidad Ampliada del Productor), en los que cada fabricante asume directamente la gestión de sus baterías, y los SCRAP (Sistemas Colectivos), en los que varios productores comparten un sistema común.

Heura es la encargada de adaptar ambos modelos a las normativas nacionales y a la estrategia de cada productor, «y garantizar que todos cumplan los requisitos de recogida, tratamiento, reciclaje y control financiero establecidos por la Unión Europea», explica.

Con este proceso, según apunta Guaita, «se cerrará el ciclo de la economía circular y se reducirá la dependencia europea de materias primas importadas».

Heura y EFT Systems estudian también la aplicación de este modelo a otros sectores con un uso intensivo de baterías, como energías renovables, telecomunicaciones y movilidad eléctrica ligera.

Heura es una consultora ambiental con sede en Valencia y más de 25 años de experiencia en el diseño de sistemas de Responsabilidad Ampliada del Productor (RAP). Colabora con administraciones y empresas industriales en la implantación de modelos de gestión sostenible de residuos y en proyectos europeos de economía circular.

Por su part, EFT Systems, con sede en Alemania, es una compañía especializada en soluciones de almacenamiento energético. Con más de una década de experiencia, desarrolla sistemas y tecnologías que refuerzan la transición energética y la autonomía industrial europea