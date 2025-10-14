La empresa familiar valenciana apuesta por una gobernanza sólida para afrontar los retos del futuro

Valencia ha acogido este martes un encuentro clave para la empresa familiar, organizado por KPMG, la Asociación Valenciana de Empresarios (AVE) y el Fórum de Empresa Familiar de AVE (Fórum AVE) con la colaboración de CaixaBank, donde líderes empresariales y profesionales del asesoramiento estratégico ... han analizado los retos y oportunidades de la empresa familiar, destacando su papel fundamental en el desarrollo económico y social de la región.

Durante la apertura, los ponentes han coincidido en la necesidad de adaptarse a entornos cada vez más complejos, lo que exige reforzar sus estructuras y procesos. El secretario general y director de AVE, Diego Lorente, ha subrayado el papel esencial de las empresas familiares como motor de la economía y pilar fundamental del tejido productivo nacional, recordando que estas compañías afrontan desafíos especialmente complejos. Entre ellos, ha destacado la fiscalidad, la excesiva burocracia, así como el aumento del absentismo. Lorente ha concluido apelando a la necesidad de valorar y apoyar a las familias empresarias, que con su esfuerzo y compromiso «mantienen y hacen crecer los negocios que sostienen nuestra economía».

Por su parte, Miguel Ángel Paredes, socio responsable de KPMG en la Comunidad Valenciana y Región de Murcia, y Juan Buigues, socio responsable de KPMG en Valencia, han resaltado que la empresa familiar «no sólo ha sido esencial para el tejido productivo valenciano, sino que ha encarnado valores como el compromiso, la visión a largo plazo y la resiliencia». Mientras que Rafael Aguado, socio responsable de Deal Advisory de KPMG en Comunidad Valenciana, ha destacado que «para escalar, muchas empresas familiares están recurriendo a fuentes externas de capital, como fondos de inversión o family offices. Este capital no sólo aporta recursos financieros, sino también experiencia y visión estratégica».

El primer panel, centrado en transformación e innovación, Paco Gavilán, presidente de Grupo Nunsys, ha afirmado que «la verdadera transformación de la empresa familiar ha residido en integrar la digitalización y la innovación como motores de crecimiento, sin renunciar a los valores que nos definen». A su vez, Ignacio Martínez, socio de Corporate Finance de KPMG en España, ha subrayado la importancia de «una planificación estratégica y financiera sólida que ha permitido competir globalmente sin perder identidad». Ambos han coincidido en la importancia de atraer talento, pero han subrayado que el verdadero desafío radica en fidelizar a los profesionales que aportan valor diferencial. En este contexto, retener el capital humano de alta calidad se convierte en una prioridad estratégica para las compañías. Además, contar con asesoramiento experto ha resultado determinante para impulsar la competitividad.

Durante el encuentro, Raúl Royo, presidente ejecutivo de Royo Ventures, ha destacado la importancia de diversificar las inversiones como vía para limitar riesgos y mantener una gestión empresarial dinámica. «Más que invertir directamente en una única empresa, apostamos por diversificar en distintas opciones, especialmente en pymes y startups en fase de crecimiento», ha señalado. Esta estrategia, según ha explicado, permite apoyar el emprendimiento local, como el de la Comunidad Valenciana, y adaptarse a las distintas etapas de madurez empresarial.

Por su parte, Javier Valero, presidente de Grupo Valgime, ha subrayado la relevancia de mantener liquidez como principio clave en la toma de decisiones financieras: «Nunca sabes cuándo puede surgir una oportunidad de inversión, por eso es fundamental estar preparados». En la misma línea, Pablo Serratosa, presidente ejecutivo de Zriser, ha remarcado que la «gestión debe permanecer dentro del grupo familiar y no delegarse para capitalizar el conocimiento», insistiendo en la necesidad de conservar «una parte líquida del capital para afrontar posibles inversiones u otras situaciones que la requieran».

La jornada ha concluido con una mesa redonda sobre relevo generacional, que ha moderado Pedro León y Francia, socio responsable de Empresa Familiar de KPMG en España. Mar Chova, head of Capital Markets & Private Equity en Grupo Chova y representante de la tercera generación, compartió su experiencia subrayando la importancia de profesionalizar cada activo como una línea de negocio independiente y de fomentar una cultura empresarial inclusiva que facilite la integración de las nuevas generaciones. «Rodearse de los mejores y encontrar partners alineados es clave, porque no se puede ser experto en todo», ha afirmado Chova, destacando la necesidad de tender puentes entre el legado de las generaciones anteriores y la profesionalización actual.

Por su parte, Verónica Boluda, chief corporate officer de Boluda Corporación Marítima, ha aportado la visión de una empresa que ya transita por su cuarta y quinta generación. Defendió la importancia de mantener el orden, la transparencia y la confianza como pilares fundamentales para la continuidad. «Cada empresa familiar tiene sus procesos, pero lo esencial es crear un clima donde cada miembro se responsabilice y se comunique con claridad», ha señalado.

Finalmente, Francisco Corell, director general de ESK Gas Logistics, ha coincidido en que transmitir tanto los aciertos como los errores entre generaciones es lo que aporta verdadero criterio y solidez al relevo. «Hay que dejar la oportunidad que a ti te dieron, para que las nuevas generaciones se ilusionen y participen activamente en el desarrollo de la compañía», ha concluido, poniendo en valor la planificación y el acompañamiento como claves para una transición exitosa.

Los asistentes han coincidido en que su fuerza ha residido en la capacidad de anticiparse, experimentar y liderar proyectos que han reforzado la competitividad regional, apostando por la creación de redes, la inteligencia colectiva y modelos de negocio disruptivos que han garantizado su relevancia en el futuro empresarial.