La empatía con el bar que exige consumición mínima por ver el fútbol: «Les cuesta 400 euros al mes tenerlo»

El influencer valenciano Jesús Soriano suscita más adhesiones que críticas a un hostelero por su «requisito» cuando hay retransmisiones de pago

Cartel difundido en la cuenta en X de @soycamarero sobre el requisito de un bar para ver el fútbol de pago en televisión
Cartel difundido en la cuenta en X de @soycamarero sobre el requisito de un bar para ver el fútbol de pago en televisión
José Luis Fernández

José Luis Fernández

Alicante

Sin ser el único bar donde se establece esa condición, todavía genera cierta controversia la exigencia de una consumición mínima cuando hay fútbol de pago televisado. «¿Qué os parece este requisito?», ha lanzado el influencer valenciano Jesús Soriano en X.

Varios ... de sus seguidores en esta red social apuntan un dato determinante para empatizar con este hostelero: «400 euros al mes te cuesta tenerlo en un bar, si se te llenan las mesas de un café con leche dos horas no es sostenible, yo lo entiendo».

