Emergencias de la Generalitat disponía el día de la dana de 14 técnicos formados para enviar la alerta que llegó tarde

Emergencias de la Generalitat Valenciana tenía a 23 técnicos -21 funcionarios y dos trabajadores externos- formados en el sistema ES-Alert, a través del cual se lanzó un aviso a los teléfonos móviles de la población el 29 de octubre, día de la catastrófica ... dana con 228 muertos en la provincia de Valencia. Así consta en un informe -consultado por ABC- remitido a la juez que instruye la causa penal por la gestión de la barrancada, que solicitó esa información.

Catorce de estas personas acreditadas para validar los mensajes trabajaron durante esa trágica jornada, aunque sólo la mitad seguían en la sede del 112 en l'Eliana cuando el Centro de Coordinación Operativa Integrado (Cecopi) -el organismo que dirigía la crisis- decidió enviar la alerta «tardía» y «errónea en su contenido» según la magistrada. Llegó a las 20.11 horas -cuando ya se habían producido muchos fallecimientos- y pedía evitar desplazamientos en lugar de subir a sitios elevados.

Entre los autorizados para acceder al sistema figura el subdirector general de Emergencias, Jorge Suárez, que -de acuerdo con la mayoría de las testificales realizadas por la instructora hasta la fecha- puso esa opción encima de la mesa y lideró el proceso. Uno de los técnicos que ha pasado por sede judicial reveló que alrededor de las seis de la tarde ya se les pidió estar prevenidos para utilizar el sistema.

No obstante, según la versión de la exconsellera Salomé Pradas -investigada en el procedimiento como 'mando único', junto a su entonces número dos, Emilio Argüeso- esa opción no se debatió hasta las 19 horas, ante el riesgo de colapso de la presa de Forata y no por la dramática situación -desconocida por los miembros del Cecopi- que se vivía en el barranco del Poyo.

El informe de Emergencias señala que el uso del sistema ES-Alert se abordó en dos reuniones de coordinación del personal de la Sala de Emergencias, como parte de la formación interna continuada. Encuentros que se produjeron en junio y julio de 2024, apenas cuatro y tres meses antes de la tragedia, respectivamente.

Además, entre marzo de 2022 y noviembre de 2023, los trabajadores habían participado de forma telemática en cursos organizados por el Ministerio del Interior. No obstante, «en ninguno de los dos casos se puede acreditar la asistencia del personal referido al no existir un control de asistentes ni la emisión de certificados acreditativos».