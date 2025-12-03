Eldense - Almería: horario, canal de televisión y dónde ver online el partido de Copa del Rey hoy

A partido único se miden Eldense y Almería en la segunda ronda de la Copa del Rey, conocida como el torneo del KO. Una oportunidad para que los equipos pequeños busquen la hazaña de llegar lo más lejos posible y con ello eliminar ... a clubes con mayores recursos y prestigio.

La ilusión de ambas plantillas radica en la posibilidad de acceder a rondas más lejanas y con ello quizás protagonizar alguna que otra sorpresa.

En esta edición participan 56 equipos en la segunda ronda, que se jugará los días 2, 3 y 4 de diciembre a partido único en campo del inferior, excluyendo a los semifinalistas de Supercopa (Real Madrid, Barcelona, Atlético y Athletic) hasta la tercera eliminatoria. El Eldense eliminó en primera ronda al Real Jaén y el Almería al Lorca (0-2).

A qué hora es el Eldense - Almería hoy

El CD Eldense, dirigido por Claudio Barragán compite en el Grupo II de Primera RFEF (tercera categoría) y aspira al ascenso a LaLiga Hypermotion. En 2025, suma tres derrotas y siete empates en 14 jornadas.

Por su parte la UD Almería, bajo las órdenes de Joan Francesc Ferrer Sicilia, conocido como Rubi, ocupa el tercer puesto en LaLiga Hypermotion tras descender de Primera.

El partido entre Eldense y Almería se disputa este miércoles 3 de diciembre de 2025 en el Estadio Municipal Nuevo Pepico Amat de Elda. El encuentro comienza a las 20:00 horas (hora peninsular española) y promete emoción máxima.

Dónde seguir online el Eldense - Almería de Copa del Rey

El partido entre el Eldense y el Almería de la Copa del Rey no cuenta con retransmisión en España, por lo que no se puede ver en televisión.

Los derechos de televisión que posee Movistar junto con RTVE han decidido no dar este partido, como tampoco las televisiones autonómicas. La única forma de seguirlo online es a través de las redes sociales del club, donde pondrán el minuto a minuto de juego.