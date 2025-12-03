Suscribete a
ABC Premium

Eldense - Almería: horario, canal de televisión y dónde ver online el partido de Copa del Rey hoy

Conoce a qué hora se juega el partido de segunda ronda de Copa del Rey, dónde se puede seguir online el partido Eldense - Almería

Eldense - Almería: horario, canal de televisión y dónde ver online el partido de Copa del Rey hoy
Eldense - Almería: horario, canal de televisión y dónde ver online el partido de Copa del Rey hoy

I. A

A partido único se miden Eldense y Almería en la segunda ronda de la Copa del Rey, conocida como el torneo del KO. Una oportunidad para que los equipos pequeños busquen la hazaña de llegar lo más lejos posible y con ello eliminar ... a clubes con mayores recursos y prestigio.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app