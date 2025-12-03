Suscribete a
Edmundo González y Corina Machado, Premio de Convivencia Manuel Broseta por «luchar todos los valores» en Venezuela

El jurado destaca que ambos representan «una vía pacífica al cambio y la transformación» del país y «fomentan la participación masiva y pacífica»

Edmundo González y María Corina Machado, en una imagen de archivo
Edmundo González y María Corina Machado, en una imagen de archivo TANIA SIEIRA

ABC

Valencia

El excandidato presidencial y dirigente opositor venezolano Edmundo González y la líder opositora venezolana María Corina Machado han sido galardonados con el XXXIV Premio de Convivencia de la Fundación Manuel Broseta por «la labor que están desempeñando por la lucha de todos ... los valores en Venezuela».

