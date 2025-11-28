Suscribete a
El dueño de El Ventorro no vio preocupado ni con prisa a Mazón, que alargó dos horas la sobremesa: «Fue como un día normal»

El testigo señaló a la juez de la dana que es «común» que algunos comensales del local estén «de tertulia» hasta alrededor de las siete de la tarde

La juez de la dana considera «altamente improbable» que Vilaplana no escuchara las llamadas de Mazón

El Ventorro entrega a la juez una foto del reservado en el que comió Mazón el día de la dana y una factura de 165 euros

Imagen del propietario del restaurante El Ventorro el pasado 21 de noviembre en los juzgados de Catarroja
Imagen del propietario del restaurante El Ventorro el pasado 21 de noviembre en los juzgados de Catarroja

Valencia

El propietario de El Ventorro -el restaurante valenciano donde el presidente de la Generalitat el 29 de octubre de 2024, Carlos Mazón, comió con la periodista Maribel Vilaplana- no vio al político «preocupado en ningún momento» ni apreció que tuviera prisa cuando se despidió ... de él. «Fue como un día normal, un día más».

