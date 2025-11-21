El dueño de El Ventorro declara como testigo ante la juez de la dana

El dueño del restaurante El Ventorro de Valencia declara como testigo este viernes ante la juez que investiga la gestión de la catastrófica dana del 29 de octubre de 2024. El presidente de la Generalitat Valenciana en funciones, Carlos Mazón, comió en el ... céntrico local durante casi cuatro horas aquella trágica jornada con la periodista Maribel Vilaplana. El hostelero ha acudido a las 9.15 horas a los juzgados de Catarroja para un interrogatorio en el que está obligado a decir la verdad.

Fuentes jurídicas indican a ABC que el testigo, A. R., ha señalado que Mazón es cliente de su local y que la comida, en un reservado de la primera planta, se fijó desde la Generalitat con dos o tres días de antelación. El presidente entró a El Ventorro sin escoltas -no comieron allí, ha dicho- sobre las 14.15 o 14.30 horas y Vilaplana, lo hizo un poco más tarde, alrededor de las 15h.

Hasta que ella llegó, el dirigente popular estuvo sólo en la sala, que es pequeña y no está completamente cerrada. Los dos comensales se marcharon, según su versión, entre las 18.30 y las 19 horas aproximadamente. En ese momento ya no quedaban clientes ni camareros en el establecimiento y él aprovechó para ponerse con facturas.

La magistrada que instruye una causa penal abierta por presuntos homicidios y lesiones imprudentes acordó que compareciera en el procedimiento después de que Vilaplana, durante su testifical el pasado 3 de noviembre, señalara que el propietario del establecimiento fue la única persona que entraba y salía del reservado de la planta en el que almorzaban ella y Mazón.

La periodista también relató que, al principio del encuentro, el restaurador entregó al presidente unos papeles y estuvo en la sala hasta que se los devolvió firmados. Como informó ABC, fue un ordenanza del Palau de la Generalitat quien llevó los documentos al restaurante. Se trataba de una resolución sobre deportistas de élite que había salido incompleta esa mañana en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV) y urgía publicar el listado que por error se había obviado.

La instructora considera que el testigo podría haber escuchado alguna conversación telefónica entre Mazón y la exconsellera responsable de emergencias imputada, Salome Pradas, sobre las medidas que se estaban acordando con ella al mando desde las 17h en la reunión del Centro de Coordinación Operativa Integrado (Cecopi), el órgano que dirigía la crisis. La causa está centrada en ese proceso de toma de decisiones y en el envío del ES-Alert tardío a las 20.11h.