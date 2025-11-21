Suscribete a
ABC Premium
Última hora
El Supremo cita a Ábalos y Koldo el 27 de noviembre para revisar si les envía a prisión
El tiempo
La Aemet avisa de la llegada de fuertes lluvias y nieve a varias zonas del país

El dueño de El Ventorro declara como testigo ante la juez de la dana

La magistrada citó al hostelero al considerar que podría haber escuchado alguna conversación entre el presidente de la Generalitat y la exconsellera imputada

Los documentos que firmó Mazón en El Ventorro: una resolución sobre deportistas de élite

Imagen de la llegada del dueño de El Ventorro a los juzgados de Catarroja
Imagen de la llegada del dueño de El Ventorro a los juzgados de Catarroja EP
Toni Jiménez

Toni Jiménez

Catarroja

Esta funcionalidad es sólo para registrados

El dueño del restaurante El Ventorro de Valencia declara como testigo este viernes ante la juez que investiga la gestión de la catastrófica dana del 29 de octubre de 2024. El presidente de la Generalitat Valenciana en funciones, Carlos Mazón, comió en el ... céntrico local durante casi cuatro horas aquella trágica jornada con la periodista Maribel Vilaplana. El hostelero ha acudido a las 9.15 horas a los juzgados de Catarroja para un interrogatorio en el que está obligado a decir la verdad.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app