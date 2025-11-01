Droga, armas, violencia de género, robos y lesiones: 28 detenidos en la noche de Halloween en Valencia

Droga, violencia de género, robos, lesiones y tenencia ilícita de armas, entre otros delitos. Es el balance de la Policía Nacional tras el despliegue de su dispositivo especial durante la noche de Halloween en la ciudad de Valencia, ... con 28 detenidos, tal como ha informado en un comunicado.

Las patrullas han transitado por diferentes zonas de la vía pública donde había una afluencia importante de personas, así como lugares de ocio nocturno, para reforzar la seguridad y la prevención de delitos.

En total, se han identificado a 697 personas, se han inspeccionado más de 120 vehículos, y se han realizado 116 actas por motivos tales como tenencia de sustancias estupefacientes así como posesión de armas, además de una reclamación judicial.

Un detenido por la Policía Nacional ABC

Los efectivos policiales que han formado parte del dispositivo dirigido por la Comisaría Provincial de Valencia, han sido miembros de la Brigada Provincial de Seguridad Ciudadana, del Grupo de Respuesta Inmediata a la Criminalidad (G.R.I.C.), agentes pertenecientes a la Unidad de Prevención y Reacción (UPR), así como los grupos de Policía Judicial y G.O.R. de los diferentes distritos de Valencia, la Unidad de Intervención Policial (U.I.P.) y Guías Caninos.