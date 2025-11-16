Dos jóvenes fallecen y tres resultan heridos graves tras caer un coche desde un puente en Castellón

Dos jóvenes han fallecido y otros tres han resultado heridos graves tras precipitarse con el vehículo en el que viajaban desde un puente a una rambla seca en la CV-166, a la altura de la localidad castellonense de Benassal.

Según ha indicado el Consorcio ... Provincial de Bomberos de Castellón, el suceso ocurrió sobre las 22:00 horas de este sábado en la CV-166, cuando un vehículo cayó desde un puente por causas que aún se desconocen.

Como resultado del impacto, dos de los jóvenes que viajaban en el coche fallecieron en el accidente mientras que otros tres, todos hombres y de unos 20 años, resultaron heridos. En concreto, dos de ellos sufrieron un politraumatismo y fueron trasladados por sendos SAMU al Hospital General de Castellón; y, el otro herido, con varios traumatismos, fue llevado al Hospital de la Plana por un SVB.

Hasta la zona se movilizaron tres dotaciones de bomberos y una unidad de mando de los parques de Plana Alta y Alt Maestrat -situado en la misma localidad de Benassal-. A su llegada, los bomberos comprobaron que se trataba un turismo caído desde un puente al cauce seco de una rambla con cinco personas atrapadas en su interior, todos varones. Los equipos de emergencias procedieron a los trabajos de excarcelación, siempre en coordinación con los medios sanitarios desplazados, han apuntado las mismas fuentes. Actualización accidente de TFCO CV166 #Benassal: Se ha tratado de un turismo que se había precipitado desde un puente al cauce seco de una rambla.

En su interior había 5 personas (varones) atrapadas, que han tenido que ser excarceladas por #bomberos con el resultado final de 3… También acudió al lugar del accidente un equipo de Atención Primaria, han informado desde el Centro de Información y Coordinación de Urgencias (CICU). Finalmente, los bomberos, en coordinación con Guardia civil, colaboraron en el rescate del vehículo siniestrado.

