Dos jóvenes fallecen y tres resultan heridos graves tras caer un coche desde un puente en Castellón

El suceso ocurrió sobre las 22:00 horas de este sábado en la CV-166 de la localidad castellonense de Benassal

Imagen de los bomberos realizando los trabajos de excarcelación en el coche siniestrado @BombersDipCas
Alba Pérez Espada

Valencia

Dos jóvenes han fallecido y otros tres han resultado heridos graves tras precipitarse con el vehículo en el que viajaban desde un puente a una rambla seca en la CV-166, a la altura de la localidad castellonense de Benassal.

Según ha indicado el Consorcio ... Provincial de Bomberos de Castellón, el suceso ocurrió sobre las 22:00 horas de este sábado en la CV-166, cuando un vehículo cayó desde un puente por causas que aún se desconocen.

