Dos detenidos en Elche acusados de maniatar y apuñalar hasta en once ocasiones a un joven

La Policía Nacional ha detenido en la localidad alicantina de Elche a dos hombres de 28 y 30 años por presuntamente atar con bridas y apuñalar hasta en once ocasiones en el cuello y en el abdomen a otro joven de 29 años, hasta el punto de provocarle una perforación de intestino delgado e hígado.

Según ha informado el cuerpo policial en un comunicado, los supuestos agresores justificaron las contusiones que presentaba la víctima alegando que tuvieron que atarle porque tenía una enfermedad mental y se había autolesionado.

Así, la Policía Local de Elche tuvo conocimiento de los hechos, de los que informó a la Policía Nacional. No obstante, a la llegada de los agentes especialistas del grupo de Delincuencia Violenta de Policía Judicial de la Comisaría de Elche, la víctima ya no estaba allí, puesto que al presentar varias heridas inciso- cortantes, había sido trasladado de urgencia al Hospital General de la ciudad.

Respecto a la primera atención sanitaria, los facultativos comunicaron a las autoridades que la víctima presentaba a primera vista once heridas inciso-cortantes en el abdomen, además de hematomas por todo el cuerpo compatibles con una agresión física, así como heridas en tobillos y muñecas, que revelaban que podía haber sido atado de pies y manos.

Diferentes versiones

Por su parte, los presuntos agresores relataron a los agentes en un primer momento que la víctima era su jefe y que vivían en el domicilio desde hacía unos días, así como que la víctima padecía una enfermedad mental y se había intentado autolesionar y que les llegó a pedir que le atasen para evitarlo.

No obstante, las versiones de los dos detenidos entraron en contradicción en algunos puntos y la inspección ocular del escenario de los hechos evidenciaba «claros signos de violencia o lucha« e incluso se localizaron restos de cinta americana con sangre.

Asimismo, otro de los indicios que observaron los investigadores, fue que la cristalera que daba a la terraza había sido fracturada desde dentro violentamente, por lo que a víctima podría haber tratado de huir de la vivienda. Sin embargo, los acusados justificaron que la propia víctima había cerrado con llaves la vivienda y no las encontraban, por lo que tuvieron que romper el ventanal para salir al exterior a pedir ayuda.

Finalmente, en cuanto a la presunta arma utilizada, la inspección ocular técnico-policial realizada por la Policía Científica en el lugar propició el hallazgo de un cuchillo de grandes dimensiones, cuya hoja estaba parcialmente doblada, y que podría tratarse de la utilizada para provocar heridas a la víctima.

Ante estos indicios, los agentes de Policía Nacional detuvieron a los dos hombres como presuntos responsables de los delitos de detención ilegal y tentativa de homicidio, aunque las investigaciones continúan para tratar de esclarecer los hechos. La víctima, después de haber estado hospitalizada, fue dada de alta por la evolución favorable de su estado de salud.