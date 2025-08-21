Dos detenidos por cometer siete robos con «violencia extrema» en sólo trece horas en Elda

Imagen de la detención de los dos ladrones a manos de la Policía Nacional

Agentes de la Policía Nacional han detenido en la localidad alicantina de Elda a dos varones, de 26 y 28 años respectivamente, por la presunta comisión de hasta siete delitos de robo con violencia en apenas unas horas, según ha informado Jefatura en un comunicado.

La investigación dio inicio después de que los agentes tuvieran conocimiento de la sucesión de diversos robos con violencia cometidos en un intervalo corto de tiempo. En todos ellos, los autores habían empleado una violencia extrema hacia sus víctimas, la mayoría de avanzada edad, con el fin de arrebatarles el bolso que portaban.

Con toda la información recabada, los investigadores pudieron determinar que los presuntos autores eran un grupo, de al menos dos hombres, que podían estar actuando de manera coordinada y planificada. Por ello, se estableció un dispositivo de seguridad con el fin de cercar a los ladrones, y en apenas unas horas, los agentes consiguieron localizar y detener a dos varones que estaban relacionados con los hechos.

La rápida intervención de los agentes de las diversas unidades de Policía Nacional consiguió frenar la actuación de los detenidos, ya que en un intervalo de unas trece horas llegaron a cometer hasta siete delitos de robo con violencia, alguno de los cuales dejó lesiones en las víctimas tras el forcejeo.

La investigación llevada a cabo pudo relacionar la autoría de los detenidos con los delitos imputados, ya que se pudieron recuperar parte de los objetos arrebatados a las víctimas para serles devueltos.

Los detenidos, tras la práctica de las diligencias policiales, han sido puestos a disposición de los juzgados de instrucción de guardia de la localidad de Elda, que ha decretado el ingreso en prisión provisional para ambos.