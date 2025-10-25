Suscribete a
ABC Premium

Dos detenidos por el asesinato de una mujer en Alicante

La Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género investiga el suceso como un posible caso de violencia machista

Tiran por el balcón a una mujer tras ser amenazada con una espada y traicionada por un amigo en Valencia

Imagen de archivo de dos agentes de la Policía Nacional
Imagen de archivo de dos agentes de la Policía Nacional JUAN CARLOS SOLER
Alba Pérez Espada

Alba Pérez Espada

Valencia

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Dos personas han sido detenidas en relación con el hallazgo del cuerpo sin vida de una mujer en la ciudad de Alicante este viernes.

La Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género ha informado de que el caso se investiga como ... un posible asesinato machista.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app