Dos detenidos por el asesinato de una mujer en Alicante

Dos personas han sido detenidas en relación con el hallazgo del cuerpo sin vida de una mujer en la ciudad de Alicante este viernes.

La Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género ha informado de que el caso se investiga como ... un posible asesinato machista.

«Estamos recabando datos del asesinato por presunta violencia de género de una mujer en la provincia de Alicante», ha comunicado la Delegación de Gobierno en la red social X. ⚠️ Estamos recabando datos del asesinato por presunta #ViolenciaDeGénero de una mujer en la provincia de Alicante.#NiUnaMenos#NosQueremosVivas — Delegación del Gob. contra la Violencia de Género (@DelGobVG) October 25, 2025 [Noticia en elaboración]

