Suscribete a
ABC Premium
Última hora
Las elecciones de Castilla y León serán el 15 de marzo si no hay adelanto electoral nacional previo

Dos asociaciones de víctimas de la dana plantan a la Generalitat en una reunión sobre los parques inundables

Las entidades señalan que no quieren volver a «ser utilizadas para aparentar que el Gobierno valenciano logra un acercamiento»

Afectados por la dana tendrán que devolver la ayuda por sus coches desaparecidos antes de terminar el año

Imagen de las calles tras la dana del 29 de octubre
Imagen de las calles tras la dana del 29 de octubre abc
Alba Pérez Espada

Alba Pérez Espada

Valencia

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Dos de las principales asociaciones de víctimas de la dana del 29 de octubre, han acordado no asistir a la reunión a la que les había convocado esta tarde al conseller de Medio Ambiente, Infraestructuras y Territorio, Vicente Martínez Mus, para presentarles el nuevo ... proyecto de parques inundables, a la que sí que está previsto que acudan otras entidades como SOS Desparecidos.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estáis suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comentarios
0
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app