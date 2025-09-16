Dos asociaciones de víctimas de la dana plantan a la Generalitat en una reunión sobre los parques inundables

Dos de las principales asociaciones de víctimas de la dana del 29 de octubre, han acordado no asistir a la reunión a la que les había convocado esta tarde al conseller de Medio Ambiente, Infraestructuras y Territorio, Vicente Martínez Mus, para presentarles el nuevo ... proyecto de parques inundables, a la que sí que está previsto que acudan otras entidades como SOS Desparecidos.

En concreto, la Associació de Víctimes Mortals de la dana 29-O y la Associació de Víctimes de la dana 29 d'octubre de 2024 han decidido plantar al titular de Infraestructuras al considerar que la obra que se presenta «no responde a las necesidades reales de los pueblos afectados».

En este línea, ambas entidades consideran que la dotación presupuestaria anunciada de 2 millones para el proyecto de los parques inundables en el presupuesto de 2026, «es insuficiente» ya que «la obra está valorada en 150 millones». «No volveremos a ser utilizadas para aparentar que el Consell logra un acercamiento a las asociaciones de víctimas, como ocurrió con la reunión con el vicepresidente de la Reconstrucción, y mucho menos después de escuchar las infames declaraciones de Mazón», insisten.

Las asociaciones también muestran su rechazo «a la actitud y a los mensajes que el presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, ha adoptado en los últimos días». En concreto, hacen referencia a un «acto político celebrado recientemente» en el que el presidente valenciano «se dedicó a reivindicar su gestión y a proyectar un mensaje preelectoral con las emergencias», que según denuncian, «además de ser una mentira, se hizo sin ninguna referencia ni homenaje a las víctimas de la tragedia del 29 de octubre, que sigue viva en la memoria de miles de familias valencianas».

Según expone el comunicado, las declaraciones de Mazón sobre la gestión de las emergencias, y en concreto la frase «nosotros sí que nos tomamos en serio las emergencias», «son incompatibles con la realidad que han vivido los afectados por la dana y con las carencias que continúan sufriendo los territorios afectados», critican. Además, las asociaciones de víctimas reprochan que estas declaraciones las hizo el día que se conmemoraba el sexto aniversario de la dana de la Vega Baja, «con una gestión que evitó víctimas, al contrario que su gestión inexistente, aunque otros grupos se reúnan con él y le den apoyo».

Por todo ello, las entidades exigen una vez más «la dimisión de Carlos Mazón y de su Consell» al considerar que «no se han asumido las responsabilidades políticas necesarias ante la gravedad de los hechos y ante la falta de ejecución de medidas reales de prevención y protección».

Asimismo, solicitan «medidas inmediatas y concretas» y enumeran algunas como: «Actualización y publicación transparente de los protocolos de emergencia; auditoría independiente de la respuesta del 112 y de los procesos de alerta; refuerzo de los medios de atención y de salud mental; reparaciones económicas y sociales reales para las víctimas; e inversiones urgentes en infraestructuras que garanticen la seguridad de la población».

A través del comunicado emitido este martes, las asociaciones de víctimas también reclaman «transparencia y verdad. No aceptaremos retórica ni anuncios propagandísticos». «La confianza pública se gana con acciones y con resultados demostrables, no con imágenes ni titulares mientras se ocultan las grabaciones de vídeo con sonido del Cecopi y estén todas en la sede judicial que investiga los hechos», denuncian.

Las entidades también recuerdan que «detrás de las 229 víctimas mortales hay familias en duelo, personas con secuelas físicas y psíquicas, y comunidades enteras todavía en proceso de reconstrucción». «No toleraremos que la memoria sea instrumentalizada ni que la impunidad se convierta en norma», concluyen.