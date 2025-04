Dolors Montserrat llama a la «unidad» de Europa ante las «amenazas» a su libertad en su primer discurso como secretaria general del PPE

La eurodiputada y nueva secretaria general del Partido Popular Europeo (PPE), Dolors Montserrat, ha llamado a defender la «unidad» de Europa, en uno de los momentos «más críticos de nuestra historia», y ha incidido en que sólo existirá si se mantiene libre«. Una libertad ... que está »amenazada« por potencias »que siembran la desinformación, chantajean con la energía y agreden con la fuerza«. También desde dentro, »por quienes relativizan nuestros valores, quienes utilizan el miedo y por quienes creen que debilitar Europa es una forma de redimir sus frustraciones«.

Así se ha pronunciado la número dos del PPE este miércoles en la jornada de clausura del cónclave, celebrado en Feria Valencia, tras ser elegida con el 93% de los votos, 518 a favor y 40 en contra.

En su discurso, Montserrat ha tenido un recuerdo a las víctimas de la catastrófica dana del pasado 29 de octubre con 228 muertos: «Europa no olvida, no abandona y no deja a nadie atrás. Porque una Europa libre empieza por ser una Europa justa y solidaria».

«Me presento hoy ante ustedes como catalana, española y europea. Cataluña me mostró que el nacionalismo puede envenenar una tierra maravillosa. España, que la unidad es el refugio y la solución a todos los problemas. Europa me ha enseñado el valor de la paz y la solidaridad. Y ser mujer, que la igualdad no puede ser un mero eslogan, sino un compromiso que nos incumbe a todos», ha aseverado.

«Europa es libre. Y solo seguirá siendo libre si mantenemos la independencia de nuestra política, la solidez de nuestra economía, la vitalidad de nuestra cultura, el control en nuestras fronteras y la fortaleza de nuestras instituciones», ha afirmado.

La nueva secretaria general del PPE se ha comprometido a defender el Estado de derecho en cada uno de los Estados miembros y la soberanía energética y tecnológica para no «depender de nuestros enemigos», así como a luchar contra el cambio climático, «haciéndolo compatible con el crecimiento económico».

Asimismo, ha incidido en la necesidad de defender las fronteras, «protegiendo a quienes huyen del horror» y «expulsando a quienes vienen a delinquir». En ese sentido, los populares europeos seguirán dando apoyo a Ucrania desde las instituciones comunitarias y promoverán, ha señalado, una European Defence Union «real» enn cooperación con la OTAN, pero «capaz de actuar por su cuenta».

Asimismo, se ha comprometido «llevar nuestros valores a todos los países que sueñan con la libertad y la democracia como Venezuela, Cuba y Nicaragua. »Mientras sigamos unidos, esta casa, la casa de los libres, no se cierra. Ni se cerrará jamás«, ha zanjado.