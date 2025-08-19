Doce medios aéreos trabajan en el incendio forestal de Artana tras reactivarse el fuego en una zona inaccesible

Aunque hay varios incendios forestales activos en la Comunidad Valenciana, el que más preocupa este martes por la tarde es el del municipio castellonense de Artana, tras sufrir un rebrote en una zona de difícil acceso para los equipos terrestres. Según el servicio de Emergencias de la Generalitat, este fuego es la continuidad del incendio iniciado ayer en la localidad vecina de Tales, provocado por la caída de un rayo.

Por ello, el Centro de Coordinación de Emergencias ha activado a primera hora de esta tarde la situación 1 del Plan Especial Frente al Riesgo de Incendios Forestales (PEIF).

Asimismo, según informan los Bomberos del Consorcio Provincial de Castellón, la zona presenta dificultades de acceso para los medios terrestres, por lo que las autoridades están priorizando el traslado de unidades helitransportadas.

Hasta el momento, en la intervención participan doce medios aéreos y siete unidades de los bomberos forestales de la Generalitat Valenciana, acompañadas de siete autobombas, mientras que tres unidades helitransportadas de la Generalitat se suman a otras dos procedentes de Aragón y Cataluña.

Además, dos coordinadores forestales y un técnico del Consorcio de Bomberos de Castellón supervisan los trabajos. También han acudido dos patrullas de la Policía de la Generalitat para reforzar las labores de seguridad.

Otros incendios activos

A su vez, hay un incendio activo en Utiel, al que según el 112 CV, se ha movilizado un medio aéreo, dos autobombas y dos unidades de bomberos forestales de la Generalitat.

Respecto al resto de incendios declarados en las últimas horas, el de la localidad valenciana de Llombai, está controlado; el de vegetación en Chelva ha finalizado el servicio a las 15.10 horas; y se ha declarado otro en Bicorp, al que se ha desplazado una unidad de bomberos forestales de la Generalitat, una autobomba, un coordinador forestal y dos medios aéreos.

Asimismo, se han localizado columnas de humo en Cirat y Puebla de San Miguel. En este caso, se han enviado una autobomba con unidad de bomberos forestales y los voluntarios de Titaguas.

Nivel 1 de alerta del PEIF

El nivel 1 de alerta del PEIF se establece cuando una situación de emergencia provocada por uno o varios incendios forestales puede afectar gravemente a bienes forestales o afectar levemente a la población y bienes de naturaleza no forestal, para cuya extinción puede ser necesario incorporar medios extraordinarios.